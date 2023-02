Ranji Trophy 2022-23: किस मिट्टी के बने हैं Hanuma Vihari, कलाई टूटी फिर भी टीम के लिए करते रहे बल्लेबाजी

Ranji Trophy 2022-23: मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बीच खेले जा रहे क्वार्टरफाइनल मुकाबले के पहले ही दिन आवेश खान की गेंद पर विहारी चोटिल हो गए थे.

hanuma vihari left handed batting in andhra vs madhya pradesh ranji trophy match after wrist fracture