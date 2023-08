NZ vs SL T20: न्यूजीलैंड को मिला नया हीरो, श्रीलंका के खिलाफ शतक ठोक कर बदल दी टीम की किस्मत

डीएनए हिंदी: सिडनी में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप सुपर 12 के श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले में ग्लेन फिलिप्स (Glenn Phillips) ने शानदार शतक जड़ दिया है. एक समय न्यूजीलैंड के तीन विकेट सिर्फ 15 के स्कोर पर आउट हो गए थे. जिसमें कप्तान विलियमसन (Kane Williamson) का विकेट भी शामिल था. ग्लेन फिलिप्स ने मोर्चा संभाला और टीम को पावरप्ले तक 25 के स्कोर तक पहुंचाया. उन्होंने डेरेल मिचेल के साथ मिलकर शानदार साझेदारी निभाई और टीम को 100 के करीब पहुंचा दिया. 99 के स्कोर पर मिचेल आउट हुए लेकिन फिलिप की फॉर्म जारी रही और उन्होंने एक छोर संभालकर रखा.

Glenn Phillips you star!!



A single-handed rescue mission by the Kiwi power-hitter 🤩#T20WorldCup | #NZvSL