Watch: मैदान के बाहर Virat Kohli के साथ कैसा है गौतम गंभीर का रिश्ता? पूर्व दिग्गज ने किया खुलाया, आपके लिए जानना जरूरी

डीएनए हिंदी: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली बीच मैदान पर अपने एग्रेशन के लिए खूब जाने-जाते हैं. उनके फैंस को मैदान पर उनका ये लुक काफी पसंद भी आता है. लेकिन विराट कोहली से पहले ये काम पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर करते थे. हालांकि जब दोनों खिलाड़ी एक-दूसरे के सामने आए, तो भी ऐसा कुछ देखने को मिला था. गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच एक नहीं बल्कि दो बार मैदान के बीच तीखी बहस देखने को मिली है. आईपीएल 2023 में भी ऐसा देखने को मिला था, लेकिन इस बीच पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने विराट कोहली को लेकर दिल छू लेने वाले बात कही है. आप भी वीडियो में देखकर काफी हैरान हो जाएंगे.

आपको बता दें कि गौतन गंभीर आईपीएल 2024 में एक बार फिर कोलकाना नाइट राइडर्स के खेमे में नजर आने वाले हैं. क्योंकि इस बार गंभीर को केकेआर ने बतौर मेंटॉर उन्हें अपनी टीम में शामिल किया है. इससे पहले गंभीर आईपीएल 2023 में लखनऊ की टीम में शामिल थे. वहीं केकेआर के फैन पेज पर एक वीडियो शेयर की गई है, जो सोशल मीडिया पर तूल पकड़े हुए हैं. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि गंभीर ने खुलासा किया है कि उनका और विराट को रिश्ता मैदान के बाहर कैसा है.

Gautam Gambhir cheekily tells rivalry with Virat is on the field only, not off the field. Here he answers a tough question on one of the most memorable moments of Kohli.pic.twitter.com/afDoFGPQ0O