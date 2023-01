'धोनी चाहता था कि' Gautam Gambhir ने बताई 2011 World Cup Final की वो बात जो पहले कभी नहीं होगी सुनी

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल मुकाबले में गौतम गंभीर ने 97 रन की पारी खेली थी तो धोनी ने नाबाद 91 रन बनाए थे.

gautam gambhir revealed ms dhoni encouraged him to complete century in ind vs sl world cup final