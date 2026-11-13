'ऐसी कोई गेंद नहीं होती जिसे खेला न जा सके', कोच गौतम गंभीर ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा?

IND vs NZ 4th ODI: न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में 334 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम महज 89 रन पर सिमट गई.

न्यूजीलैंड के खिलाफ शुक्रवार (13 नवंबर 2026) को खेले गए चौथे वनडे मैच में टीम इंडिया को ऐसी हार का सामना करना पड़ा, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी. भारतीय टीम 334 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 89 रन पर ढेर हो गई. 244 रनों से मिली इस करारी शिकस्त के बाद टीम के हेड कोच गौतम गंभीर का गुस्सा भी साफ नजर आया.

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को जमकर खरी-खोटी सुनाई. गंभीर ने साफ शब्दों में कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी ऐसी गेंद नहीं होती, जिसे खेला ही न जा सके. टीम इंडिया के कोच बल्लेबाजों के प्रदर्शन से बिल्कुल खुश नहीं हैं.

पहले ही ओवर में गंवाए तीन बड़े विकेट

बे ओवल में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी की शुरुआत ही बेहद खराब रही. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को टिकने का मौका ही नहीं दिया. मैच के पहले ही ओवर में भारत ने तीन बड़े विकेट गंवा दिए.

कोहली, रोहित, अय्यर नहीं खोल पाए खाता

विराट कोहली, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. देखते ही देखते टीम इंडिया मुश्किल में फंस गई और कोई भी बल्लेबाज पारी को संभालने की जिम्मेदारी नहीं उठा सका. हेनरी की एक अंदर आती गेंद पर विराट कोहली भी चकमा खा गए.

भारतीय टीम की दूसरी सबसे बड़ी हार

गंभीर ने गेंदबाज की तारीफ जरूर की, लेकिन उनका मानना था कि भारतीय बल्लेबाजों को ऐसी गेंदों का सामना करना सीखना होगा. पूरी टीम 89 रन पर सिमट गई, जो वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे कम स्कोर में से एक है. रनों के लिहाज से ये भारतीय टीम की दूसरी सबसे बड़ी हार भी रही.

New Zealand win the 4th ODI by 244 runs. We go again for the 5th and final ODI on Sunday with #TeamIndia leading the series 2-1. Scorecard ▶️ https://t.co/5IIzn3UMi2 #NZvIND https://t.co/a9HZSGxfQK — BCCI (@BCCI) November 13, 2026

बल्लेबाजों पर भड़के कोच गंभीर?

मैच के बाद गौतम गंभीर ने बल्लेबाजी को लेकर अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले बल्लेबाजों से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे अच्छी गेंदबाजी के सामने आसानी से घुटने टेक दें. उनके मुताबिक, मैट हेनरी ने सही जगह पर गेंदबाजी की, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों को उसका जवाब देना आना चाहिए था.

उन्होंने ये भी माना कि जब पूरी टीम 90 रन के आसपास आउट हो जाती है, तो यह गंभीर चिंता का विषय बन जाता है. खासकर तब, जब विश्व कप की तैयारियों का समय करीब हो. उन्होंने पिछले मुकाबले का जिक्र करते हुए बताया कि उस मैच में भी भारत ने सात विकेट गंवाए थे. लगातार हो रही ऐसी गलतियां टीम के लिए खतरे की घंटी हैं.

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खराब फील्डिंग पर भी उठाए सवाल

इस मुकाबले में सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, भारतीय फील्डिंग ने भी निराश किया. न्यूजीलैंड के बल्लेबाज विल यंग ने 125 रनों की शानदार पारी खेलकर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. हालांकि उनकी पारी शुरुआत में ही खत्म हो सकती थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने यह मौका गंवा दिया.

दूसरे ओवर की पांचवीं गेंद पर रोहित शर्मा ने यंग का कैच छोड़ दिया. उस वक्त वह सिर्फ पांच रन बनाकर खेल रहे थे. इसके ठीक अगली गेंद पर विकेटकीपर ईशान किशन से भी कैच छूट गया. इन गलतियों का फायदा न्यूजीलैंड को मिला और यंग ने बाद में बड़ी पारी खेलकर भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ा दीं.

भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे

गंभीर ने इस मामले पर कहा कि आकिब नबी बदकिस्मत रहे. अगर विल यंग का कैच पकड़ लिया जाता, तो मैच की तस्वीर कुछ अलग हो सकती थी. उन्होंने ये भी माना कि मैदान पर मिले मौकों को भुनाना जरूरी है. कैच छोड़ने का खामियाजा टीम को भुगतना पड़ता है. इस हार के बावजूद भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे है. सीरीज का अगला और आखिरी मैच रविवार (15 नवंबर) को खेला जाएगा.

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