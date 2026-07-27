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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

सफेद मार्बल के मंदिर से लेकर ट्रॉफी शेल्फ तक, काफी सिंपल है मीराबाई चानू का मणिपुर वाला घर

Mirabai Chanu Manipur Home: भारतीय एथलीट की दुनिया में मीराबाई को काफी नाम है, लेकिन वो काफी साधारण लाइफ जीती हैं और उनका घर भी काफी सिंपल है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 27, 2026, 11:32 PM IST

सफेद मार्बल के मंदिर से लेकर ट्रॉफी शेल्फ तक, काफी सिंपल है मीराबाई चानू का मणिपुर वाला घर

Mirabai Chanu Manipur Home (Photo Mirabai Chanu)

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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने 26 जुलाई, 2026 को भारत को पहला गोल्ड मेडल दिया था. उनके लिए ये मेडल काफी खास था, क्योंकि उन्होंने गोल्ड मेडल जीतने की हैट्रिक लगाई है. इस इवेंट में मीराबाई ने महिला वेटलिफ्टिंग के 48 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडन अपने नाम किया है. भारत को पहला गोल्ड दिलाने के बाद प्रधानमंत्री से लेकर कई दिग्गज हस्तियों ने उन्हें बधाई दी थी. भारतीय एथलीट की दुनिया में मीराबाई को काफी नाम है, लेकिन वो काफी साधारण लाइफ जीती हैं. आइए जानते हैं कि उनका मणिपुर में घर कैसा है और वो कैसी लाइव जीती हैं. 

काफी सिंपल है मीराबाई चानू का मणिपुर वाला घर

मणिपुर की रहने वाली मीराबाई चानू ने दुनिया भर में जाकर भारत का नाम रौशन किया है और देश को गर्व करवाया है. उन्होंने दुनिया को कोने-कोने में मेडल अपने नाम किए हैं. लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ काफी साधारण है. वो लग्जरी लाइफ और लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं. 

मीराबाई चानू अक्सर अपने घर की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं. कई वीडियो हैं, जिसमें ये पता लगता है कि वो लग्जरी लाइफ से बहुत दूर हैं. उन्होंने अपने मंदिर की भी फोटो शेयर की है. उनके मणिपुर वाले घर में एक मार्बल का मंदिर हैं, जिसमें वो भगवान श्रीराम और हनुमान जी की पूजा करती हैं. इसके अलावा उनके घर में  ट्रॉफी शेल्फ है, जहां उन्होंने अपनी उपलब्धियां सजाई हुई हैं. 

गोल्ड मेडल जीतने के बाद क्या बोलीं मीराबाई?

अपना तीसरा गोल्ड मेडल और चौथा कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप मेडल जीतने के बाद NDTV से बात करते हुए मीराबाई चानू ने कहा, "एक साथ कई भावनाएं मन में आ गईं. ये मेडल जीतना आसान नहीं था. मुझे चोटों से निपटना पड़ा, वेट कैटेगरी बदलनी पड़ी और लगातार अपने शरीर का वज़न कंट्रोल करना पड़ा. हर दिन ये तय करना होता था कि क्या खा सकती हूं और क्या नहीं. उम्र भी मेरे साथ नहीं है. जब मैं पोडियम पर खड़ा हुई और राष्ट्रगान बजने लगा, तो मुझे पिछले कुछ सालों में गुजरे हर पल की याद आ गए. वो खुशी के आंसू थे. मैं उन्हें रोक नहीं पाई. मैंने इस मेडल के लिए बहुत कड़ी मेहनत की थी."

उन्होंने आगे कहा, "हर गोल्ड मेडल खास होता है, क्योंकि हर एक की अपनी कहानी होती है. ये वाला इसलिए अलग है, क्योंकि मुझे कई मुश्किलों से पार पाना पड़ा. वजन को कंट्रोल करना, चोटों से उबरना और दर्द का सामना करने की वजह से ये सफ़र बहुत मुश्किल हो गया था. पहले मैं सिर्फ़ ट्रेनिंग पर ध्यान दे पाती थी. अब मुझे अपने शरीर से जुड़ी कई और चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है. इसीलिए इस गोल्ड मेडल से मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है."

 

मीराबाई की गोल्ड की हैट्रिक 

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मीराबाई चीनू ने महिला वेटलिफ्टिंग के 48 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडन अपने नाम किया है. इसके साथ चीनू ने लगातार तीन बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. इससे पहले 2018 गोल्ड कोस्ट, 2022 बर्मिंघम और 2026 ग्लासगो में गोल्ड मेडल अपने नाम किए. इसके साथ ही उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को पहला गोल्ड मेडन भी दिला दिया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. 

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