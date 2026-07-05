पैराग्वे को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची फ्रांस, जीत के हीरो रहे कप्तान एम्बाप्पे ने दिया बड़ा बयान

kylian Mbappe Statement: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में फ्रांस और पैराहग्वे के बीच खेला गया था, जिसे फ्रांस ने 1-0 से अपने नाम कर लिया है. इसके साथ ही फ्रांस की टीम ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में फ्रांस और पैराहग्वे के बीच खेला गया था, जिसे फ्रांस ने 1-0 से अपने नाम कर लिया है. इसके साथ ही फ्रांस की टीम ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. फ्रांस की इस जीत के हीरो किलियन एम्बाप्पे रहे, जिन्होंने मैच का एकमात्र गोल किया. डिजायर डूए को पेनल्टी बॉक्स के अंदर फाउल किए जाने के बाद फ्रांस को पेनल्टी मिली. पेनल्टी का फायदा उठाते हुए एम्बाप्पे ने बिना कोई गलती किए गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया. ये एम्बाप्पे का इस वर्ल्ड कप में 7वां गोल है. इस जीत के बाद एम्बाप्पे ने बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

गोल्डन बूट की रेस में मेसी को छोड़ा पीछे

किलियन एम्बाप्पे गोल्डन बूट की दौड़ में भी मजबूत दावेदार बने हुए हैं. उन्होंने इस वर्ल्ड कप 7 गोल कर दिए हैं और दो असिस्ट के साथ पहले पायदान पर पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से मेसी 7 गोल हेने के बाद भी पहले पायदन से नीचे खिसक गए हैं. वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबलों में यहेउनका रिकॉर्ड 11वां गोल भी रहा. इसके अलावा वो लगातार तीन वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 16 मैच में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए.

एम्बाप्पे ने दिया बड़ा बयान

मैच के बाद किलियन एम्बाप्पे ने कहा, "हमें पता था कि किस तरह के मैच की उम्मीद करनी है. मुझे लगता है कि हमारे लिए इस तरह का गेम खेलना और ये देखना कि हमने इसे कैसे हैंडल किया, वाकई बहुत अच्छा था. हमने दिखाया कि हम सिर्फ अटैकिंग फुटबॉल खेलने वाली टीम नहीं हैं. हर टीम अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं. खेलने का कोई सही या गलत तरीका नहीं होता. अब हमें मोरक्को के खिलाफ होने वाले मैच पर फोकस करना है. हम उनका सामना करने के लिए वाकई बहुत उत्सुक हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो बहुत अच्छी टीम हैं."

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