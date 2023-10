पीसीबी ने आईसीसी से की भारत की शिकायत, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने कहा- दूसरों में कमियां मत ढूंढो

डीएनए हिंदी: आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के दौरान भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) से अहमदाबाद में दर्शक की ओर से पाकिस्तान के खिलाड़ियों से अनुचित व्यवहार का आरोप लगाते हुए शिकायत की है, जिसके बाद पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने पीसीबी पर निशाना साधा है. चलिए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने कहा, "पत्रकार जैनब अब्बास को भारत और हिंदुओ के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए किसने कहा था? पाक की नेशनल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच मिकी आर्थर से किसने कहा कि वो आईसीसी इवेंट को बीसीसीआई इवेंट कहें? रिजवान को किसने कहा कि वो बीच मैदान पर नमाज पढ़ें? दूसरों को कमियां मत ढूंढो."

