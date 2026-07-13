FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
दतिया में गरजे CM मोहन यादव, बोले- कांग्रेस का देश में नहीं रहा अता-पता

दतिया में गरजे CM मोहन यादव, बोले- कांग्रेस का देश में नहीं रहा अता-पता

अदालत में ही रोने लगा ताहिर हुसैन, IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में दोषी करार, जानिए क्या था पूरा केस

अदालत में ही रोने लगा ताहिर हुसैन, IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में दोषी करार, जानिए क्या था पूरा केस

जेल में बंद हैं पार्षद, वहीं होगा शपथ ग्रहण समारोह, केरल हाईकोर्ट ने किस मामले में दिया ऐसा आदेश?

जेल में बंद हैं पार्षद, वहीं होगा शपथ ग्रहण समारोह, केरल हाईकोर्ट ने किस मामले में दिया ऐसा आदेश?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के बॉस हैं भारतीय, इन CEO के फैसलों से चलता है अरबों डॉलर का कारोबार

अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के बॉस हैं भारतीय, इन CEO के फैसलों से चलता है अरबों डॉलर का कारोबार

अमेरिका का यह पेड़ क्यों कहलाता है नेचुरल ग्रेनेड? इस डायनामाइट ट्री के पास है प्रकृति का सबसे खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम

अमेरिका का यह पेड़ क्यों कहलाता है नेचुरल ग्रेनेड? इस डायनामाइट ट्री के पास है प्रकृति का सबसे खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम

ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा

ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल से पहले पूर्व दिग्गज ने की भविष्यवाणी, इस टीम को बताया खिताब का प्रबल दावेदार

Oliver Kahn Big Prediction: सेमीफाइनल से पहले महाल गोलकीपर ओलिवर कान ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है और इस टीम को जीत का प्रबल दावेदार बताया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 13, 2026, 06:25 PM IST

फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल से पहले पूर्व दिग्गज ने की भविष्यवाणी, इस टीम को बताया खिताब का प्रबल दावेदार

Oliver Kahn (Photo IANS)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने अंत की और तेजी से बढ़ रहा है. टूर्नामेंट में अब दो सेमीफाइनल, तीसरे स्थान का मैच और फाइनल खेला जाना है. पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच और दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा. दोनों सेमीफाइनल हारने वाली टीमें तीसरे स्थान के लिए एक दूसरे से खेलेंगी, जबकि जीतने वाली टीम फाइनल का टिकट कटवा लेगी. हालांकि, सेमीफाइनल से पहले महाल गोलकीपर ओलिवर कान ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है और इस टीम को जीत का प्रबल दावेदार बताया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

पूर्व दिग्गज ने की बड़ी भविष्यवाणी

जर्मनी के महान गोलकीपर ओलिवर कान ने 'जी5' पर बात करते हुए कहा, "अगर मुझे अब तक के खेल के आधार पर किसी एक टीम को चुनना हो, तो मैं शायद फ्रांस का नाम लूंगा. बैलेंस, गहराई और अलग-अलग तरीकों से मैच जीतने की काबिलियत के मामले में वो सबसे बेहतरीन टीम दिखते हैं. हालांकि, इन चार टीमों के बीच बहुत कम अंतर है और इनमें से कोई भी टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है."

FIFA 2026

स्पेन और फ्रांस के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर कान ने कहा, स्पेन गेंद पर ज्यादा नियंत्रण रखने और लगातार आक्रमण करने के लिए जाना जाता है, जबकि फ्रांस तेज पलटवार करने में माहिर है. इस मैच में वही टीम सफल होगी, जो मिडफील्ड पर नियंत्रण बनाए रखेगी और अपने डिफेंस को मजबूत रखेगी. सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबलों में जीत अक्सर छोटे-छोटे अंतर से तय होती है. स्पेन के लिए फ्रांस के मजबूत डिफेंस को तोड़ना आसान नहीं होगा. स्पेन को धैर्य के साथ खेलना होगा. स्पेन को तेजी से पासिंग करनी होगी, मैदान के कुछ हिस्सों में ज्यादा खिलाड़ियों को लाना होगा और साथ ही अपने डिफेंस का संतुलन बनाए रखना होगा, क्योंकि फ्रांस पलटवार में दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में से एक है.

गोलकीपरों को लेकर क्या बोले ओलिवर?

ओलिवर ने गोलकीपरों को लेकर कहा, "आजकल के गोलकीपर असल में पहले अटैकर और आखिरी डिफेंडर दोनों होते हैं. गोलकीपर का एक अच्छा फैसला या एक गलती मैच का नतीजा पूरी तरह बदल सकती है. सबसे अच्छी टीमें अपने गेम प्लान पर टिकी रहती हैं. वो घबराती नहीं हैं, भावनाओं पर नियंत्रण रखती हैं और दबाव में भी अच्छे फैसले लेती रहती हैं."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के बॉस हैं भारतीय, इन CEO के फैसलों से चलता है अरबों डॉलर का कारोबार
अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के बॉस हैं भारतीय, इन CEO के फैसलों से चलता है अरबों डॉलर का कारोबार
अमेरिका का यह पेड़ क्यों कहलाता है नेचुरल ग्रेनेड? इस डायनामाइट ट्री के पास है प्रकृति का सबसे खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम
अमेरिका का यह पेड़ क्यों कहलाता है नेचुरल ग्रेनेड? इस डायनामाइट ट्री के पास है प्रकृति का सबसे खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर
एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement