फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल से पहले पूर्व दिग्गज ने की भविष्यवाणी, इस टीम को बताया खिताब का प्रबल दावेदार

Oliver Kahn Big Prediction: सेमीफाइनल से पहले महाल गोलकीपर ओलिवर कान ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है और इस टीम को जीत का प्रबल दावेदार बताया है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने अंत की और तेजी से बढ़ रहा है. टूर्नामेंट में अब दो सेमीफाइनल, तीसरे स्थान का मैच और फाइनल खेला जाना है. पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच और दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा. दोनों सेमीफाइनल हारने वाली टीमें तीसरे स्थान के लिए एक दूसरे से खेलेंगी, जबकि जीतने वाली टीम फाइनल का टिकट कटवा लेगी. हालांकि, सेमीफाइनल से पहले महाल गोलकीपर ओलिवर कान ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है और इस टीम को जीत का प्रबल दावेदार बताया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

पूर्व दिग्गज ने की बड़ी भविष्यवाणी

जर्मनी के महान गोलकीपर ओलिवर कान ने 'जी5' पर बात करते हुए कहा, "अगर मुझे अब तक के खेल के आधार पर किसी एक टीम को चुनना हो, तो मैं शायद फ्रांस का नाम लूंगा. बैलेंस, गहराई और अलग-अलग तरीकों से मैच जीतने की काबिलियत के मामले में वो सबसे बेहतरीन टीम दिखते हैं. हालांकि, इन चार टीमों के बीच बहुत कम अंतर है और इनमें से कोई भी टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है."

स्पेन और फ्रांस के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर कान ने कहा, स्पेन गेंद पर ज्यादा नियंत्रण रखने और लगातार आक्रमण करने के लिए जाना जाता है, जबकि फ्रांस तेज पलटवार करने में माहिर है. इस मैच में वही टीम सफल होगी, जो मिडफील्ड पर नियंत्रण बनाए रखेगी और अपने डिफेंस को मजबूत रखेगी. सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबलों में जीत अक्सर छोटे-छोटे अंतर से तय होती है. स्पेन के लिए फ्रांस के मजबूत डिफेंस को तोड़ना आसान नहीं होगा. स्पेन को धैर्य के साथ खेलना होगा. स्पेन को तेजी से पासिंग करनी होगी, मैदान के कुछ हिस्सों में ज्यादा खिलाड़ियों को लाना होगा और साथ ही अपने डिफेंस का संतुलन बनाए रखना होगा, क्योंकि फ्रांस पलटवार में दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में से एक है.

गोलकीपरों को लेकर क्या बोले ओलिवर?

ओलिवर ने गोलकीपरों को लेकर कहा, "आजकल के गोलकीपर असल में पहले अटैकर और आखिरी डिफेंडर दोनों होते हैं. गोलकीपर का एक अच्छा फैसला या एक गलती मैच का नतीजा पूरी तरह बदल सकती है. सबसे अच्छी टीमें अपने गेम प्लान पर टिकी रहती हैं. वो घबराती नहीं हैं, भावनाओं पर नियंत्रण रखती हैं और दबाव में भी अच्छे फैसले लेती रहती हैं."

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