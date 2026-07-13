'मेसी को रोक लेगा इंग्लैंड...' फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल से पहले पूर्व दिग्गज का बड़ा दावा

Joe Cole on Lionel Messi: सेमीफाइनल से पहले इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर जो कोल ने एक बड़ा दावा कर दिया है. उनका मानना है कि लियोनल मेसी को इंग्लैंड रोक लेगा.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल मुकाबला इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच गुरुवार 16 जुलाई, 2026 तड़के 12.30 बजे खेला जाएगा. दोनों ही टीमों पूरे टूर्नामेंट में दमदार और घातक प्रदर्शन करते हुए आ रही है और ऐसी उम्मीद है कि इस मैच में रोमांच की सारे हदे पार हो सकती हैं. सेमीफाइनल से पहले इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर जो कोल ने एक बड़ा दावा कर दिया है. उनका मानना है कि लियोनल मेसी को इंग्लैंड रोक लेगा. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है.

इंग्लैंड और अर्जेंटीना की फुटबॉल प्रतिद्वंद्विता काफी पुरानी है. वर्ल्ड कप में दोनों टीमें अब तक पांच बार आमने-सामने आ चुकी हैं. इनमें 1962, 1966, 1986, 1998 और 2002 के मुकाबले शामिल हैं. जापान में हुई पिछली भिड़ंत में इंग्लैंड ने डेविड बेकहम की पेनल्टी के दम पर अर्जेंटीना को हराया था. अर्जेंटीना मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन है. टीम ने 2022 में कतर में वर्ल्ड कप खिताब जीता था. ये अर्जेंटीना का तीसरा विश्व कप खिताब था और 36 साल बाद टीम को विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल हुआ था. हालांकि, जो कोल का मानना है कि इंग्लैंड की मजबूत आक्रमण क्षमता अर्जेंटीना के सामने बड़ी चुनौती साबित होगी.

पूर्व दिग्गज ने किया बड़ा दावा

इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर जो कोल ने 'द रेस्ट इज फुटबॉल' पॉडकास्ट में कहा, "हमें लियोनेल मेसी को रोकना होगा और हम ऐसा करने में सफल होंगे." उन्होंने भरोसा जताया कि इंग्लैंड के खिलाड़ी इस बड़े मुकाबले के दबाव को संभाल सकते हैं. अर्जेंटीना भी इंग्लैंड की तरह एक्स्ट्रा टाइम में जीत हासिल कर सेमीफाइनल तक पहुंचा है. क्वार्टर फाइनल में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से था. 90 मिनट के खेल के बाद दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर थीं. इसके बाद जूलियन अल्वारेज ने अर्जेंटीना के लिए दूसरा गोल किया, जबकि लौटारो मार्टिनेज ने तीसरा गोल करके टीम की 3-1 से जीत पक्की की थी.

राउंड ऑफ 16 में अर्जेंटीना ने मिस्र के खिलाफ शानदार वापसी की थी. टीम एक समय 2-0 से पीछे थी, लेकिन आखिरी 13 मिनट में तीन गोल करके 3-2 से मुकाबले को अपने नाम कर लिया था. राउंड ऑफ 32 में भी अर्जेंटीना को कड़ी चुनौती मिली थी. वर्ल्ड कप में पहली बार खेल रही केप वर्डे ने उसे एक्स्ट्रा टाइम तक संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया था. हालांकि, केप वर्डे के एक आत्मघाती गोल की मदद से अर्जेंटीना ने 3-2 से जीत हासिल की थी. ग्रुप चरण में अर्जेंटीना ने अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया और जॉर्डन को हराया था. फ्रांस के साथ वो इस टूर्नामेंट की ऐसी टीम है, जिसने अब तक सभी मुकाबलों में जीत दर्ज की है.

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