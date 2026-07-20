FIFA World Cup 2026: कौन चैंपियन और कौन रहा फिसड्डी... इन खिलाड़ियों और टीमों के प्रदर्शन को कभी नहीं भूल पाएंगे फैंस

फीफा वर्ल्ड के फाइनल मैच का 93वां मिनट अर्जेंटीना के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि तभी उसके खिलाड़ी एंजो फर्नांडीज को रेफरी ने रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर कर दिया. इसके बाद टीम ने आगे का खेल 11 के बजाय 10 खिलाड़ियों के साथ खेला, जिसका स्पेन को काफी फायदा मिला.

फीफा वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है और अर्जेंटीना को हराकर स्पेन चैंपियन बन गया. रविवार (19 जुलाई, 2026) को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया, जिसमें स्पेन का लंबा इंतेजार खत्म हुआ और वह फीफा वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया. पूरे टूर्नामेंट में कई टीमों और खिलाड़ियों का प्रदर्शन इतना शानदार रहा है, जो हमेशा याद रखा जाएगा. वहीं, कई दिग्गज टीमें और प्लेयर पूरे टूर्नामेंट में कुछ खास कमाल नहीं कर सके, जिसकी वजह से उनके फैंस काफी निराश हुए हैं.

स्पेन बना फीफा वर्ल्ड कप का बादशाह

स्पेन का प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में बेहद शानदार रहा और फाइनल मैच में टीम ने ऐसा परफॉर्म किया कि अर्जेंटीना जैसी चैंपियन टीम के भी छक्के छुड़ा दिए. कल का मैच स्पेन ने 1-0 से जीता है. पूरे मैच में टीम का दबदबा रहा, जिसकी वजह से लियोन मेसी जैसे खिलाड़ी भी कुछ खास कारनाम नहीं दिखा पाए. बॉल पर पजेशन, पासिंग, अटैक और चांस क्रिएशन हर चीज में स्पेनिश टीम का दबदबा रहा.

90 मिनट तक लगातार स्पेन अटैक करता रहा, हालांकि अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने एक भी गोल नहीं होने दिया. फिर 106वें मिनट में स्पेन को मौका मिला और उसने अर्जेंटीना के खिलाफ गोल दाग दिया. सबस्टीट्यूट खिलाड़ी निको विलियम्स के शानदार पास को दूसरे सबस्टीट्यूट खिलाड़ी फेरान टोरेस ने बिना एक पल गंवाए शॉट लगाया और बॉल सीधे नेट में चली गई. इसी गोल के साथ स्पेन मैच जीत गया.

रोड्री को मिला गोल्डन बॉल अवॉर्ड

स्पेन की टीम के कप्तान रोड्री को पूरे टूर्नामेंट का गोल्डन बॉल अवॉर्ड दिया गया है. उन्होंने अर्जेंटीना टीम के मेसी को पीछे छोड़ते हुए यह खिताब अपने नाम किया है. रोड्री की कप्तानी में स्पेन ने आठ मैच खेले हैं और सभी में टीम को जीत मिली सिवाय केप वर्डे के खिलाफ क्योंकि ये मैच ड्रॉ हो गया था. हालांकि, उन्होंने कोई गोल नहीं किया, लेकिन उनके पासिंग मेट्रिक्स काफी स्ट्रोंग थे, जिसकी वजह से स्पेन को हर मैच में कब्जा बनाने में मदद मिली.

उनाई सायमन ने जीता गोल्डन ग्लव

स्पेनिश टीम के गोलकीपर उनाई सायमन को फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में गोल्डन ग्लव्स अवॉर्ड मिला है. सायमन ने पूरे टूर्नामेंट में सात क्लीन शीट दिए यानी सात मैचों में उन्होंने स्पेन का एक भी गोल नहीं होने दिया. वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में ऐसा करने वाले वह अकेले खिलाड़ी बन गए हैं.

फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे ने जीता गोल्डन बूट

फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे ने फीफा वर्ल्ड कप में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए गोल्डन बूट जीता है. आठ मैच में उन्होंने 10 गोल किए और लगातार दो वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट जीतने वाले वह पहले खिलाड़ी बन गए हैं. इसके अलावा 22 गोल के साथ वह फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं.

फाइनल मैच में एक भी गोल नहीं कर सकी अर्जेंटीना टीम

फाइनल मैच में लियोन मेसी की अर्जेंटीना टीम के परफॉर्मेंस ने फैंस को बहुत निराश किया है. 1-0 के साथ फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन अर्जेंटीना टीम स्पेन से फाइनल मैच हार गई. अर्जेंटीना पर पूरे मैच में स्पेन ने अपना दबदबा बनाए रखा. स्पेनिश टीम लगातार हमले करते रही, लेकिन अर्जेंटीना को ज्याद मौके ही नहीं मिल सके. 90 मिनट टीम गोल करने के बजाय अपने गोल बचाने में जुटी रही, लियोन मेसी भी इस मैच में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके. हालांकि, फैंस को उनसे काफी उम्मीदें थीं.

एंजो फर्नांडीज को मिली रेड कार्ड

फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मैच का 93वां मिनट अर्जेंटीना के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि तभी खिलाड़ी एंजो फर्नांडीज को रेफरी ने रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर कर दिया. इसके बाद टीम ने आगे का खेल 11 के बजाय 10 खिलाड़ियों के साथ खेला, जिसका स्पेन को काफी फायदा मिला.

एंजो को पहले 82वें मिनट में रेफरी से बहस के लिए येलो कार्ड दिखाया गया, फिर स्पेनिश टीम के डिफेंडर पाउ कुबार्सी पर लेट और खतरनाक टैकल करने के लिए उन्हें फिर से येलो कार्ड दिखाया गया और इसलिए दो येलो कार्ड मिलने की वजह से वह रेड कार्ड में बदला और एंजो को मैदान से बाहर जाना पड़ा.

सेमीफाइनल में स्पेन से हारी फ्रांस

15 जुलाई को सेमी फाइनल मैच में स्पेन से 0-2 से हारकर फ्रांस की टीम फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी. फ्रेंच टीम लगातार तीसरे फाइनल की ओर आगे बढ़ रही थी, लेकिन सेमीफाइनल में स्पेन के आगे उसे घुटने टेकने पड़े. सेमीफाइनल में दोनों गोल स्पेनिश टीम ने किए, जबकि फ्रेंच टीम के कप्तान किलियन एम्बाप्पे एक भी गोल नहीं कर सके. फ्रांस ने 2018 में फीफा वर्ल्ड कप जीता था.

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