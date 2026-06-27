FIFA World Cup 2026™ के नॉकआउट राउंड से पहले 'Z' पर बढ़ा ब्रांड्स का भरोसा, कई दिग्गज कंपनियां बनीं पार्टनर

FIFA World Cup 2026™ के बहुप्रतीक्षित 'राउंड ऑफ 32' की शुरुआत के साथ ही कंटेंट और टेक्नोलॉजी पॉवरहाउस जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Z) को विज्ञापनदाताओं से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है...

दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट FIFA World Cup 2026™ के बहुप्रतीक्षित 'राउंड ऑफ 32' की शुरुआत के साथ ही कंटेंट और टेक्नोलॉजी पॉवरहाउस जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Z) को विज्ञापनदाताओं से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है. यह टूर्नामेंट की उस मजबूत क्षमता को दर्शाता है, जिसके जरिए ब्रांड्स बड़ी संख्या में दर्शकों तक प्रभावी ढंग से पहुंच बनाकर उनके साथ जुड़ाव स्थापित कर रहे हैं. टूर्नामेंट के शुरुआती हफ्तों में मिले जबरदस्त ऑडियंस सपोर्ट के बाद अब कई बड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स भी 'Z' के साथ जुड़ चुके हैं. इससे कंपनी का विज्ञापन पोर्टफोलियो पहले से अधिक मजबूत हो गया है.

लेनोवो, सिएट जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड्स बने पार्टनर

लेनोवो, सिएट, जगुआर लैंड रोवर, एडिडास, जाइडस और जेबीएल जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड्स अब 'Z' के साथ साझेदारी कर चुके हैं. ये सभी ब्रांड को-प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर महिंद्रा और को-पावर्ड बाय स्पॉन्सर डियाजियो के नेतृत्व वाली मजबूत स्पॉन्सरशिप लिस्ट का हिस्सा बन गए हैं. इसके अलावा एप्पल और पेरनोड रिकार्ड जैसे कई बड़े ब्रांड्स भी विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं. कंपनी अपने सभी ब्रांड पार्टनर्स की पार्टनरशिप को बेहद अहम मानती है और पूरे भारत में फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने में उनके सहयोग की सराहना करती है.

लगातार नए ब्रांड्स का जुड़ना इस बात का संकेत है कि टूर्नामेंट को लेकर उत्साह लगातार बढ़ रहा है और दर्शकों के बीच नॉकआउट मुकाबलों का रोमांच अपने चरम पर पहुंचने वाला है. विज्ञापनदाताओं की यह बढ़ती दिलचस्पी 'Z' के इंटीग्रेटेड मीडिया इकोसिस्टम में मिल रहे मजबूत एंगेजमेंट का भी प्रमाण है. Unite8 स्पोर्ट्स चैनलों और Zee5 के जरिए ब्रांड्स को दर्शकों तक पहुंचने के कई प्रभावी अवसर मिल रहे हैं. इनमें लाइव मैच, स्टूडियो शो, मैच हाइलाइट्स, एक्सपर्ट एनालिसिस और डिजिटल एक्टिवेशन जैसे कई टचपॉइंट्स शामिल हैं. इनके माध्यम से ब्रांड्स अपने उपभोक्ताओं से बेहतर तरीके से जुड़ पा रहे हैं.

टेलीविजन और डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म्स पर जबर्दस्त रिस्पॉन्स

टेलीविजन और डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म्स पर कस्टमाइज्ड एडवरटाइजमेंट सॉल्यूशन उपलब्ध कराने की 'Z' की क्षमता ने ब्रांड्स को अपने मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट को व्यावसायिक लक्ष्यों के अनुरूप बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का मौका दिया है. इससे न सिर्फ उनके कैंपेन की प्रभावशीलता बढ़ी है बल्कि उनके बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो रहे हैं. 300 मिलियन से अधिक ओमनी-प्लेटफॉर्म यूनिक रीच हासिल करने के बाद 'Z' पर प्रसारित FIFA World Cup 2026™ विज्ञापनदाताओं को शानदार रिजल्ट दे रहा है. वहीं Zee5 लाखों दर्शकों को बिना किसी रुकावट के लाइव स्ट्रीमिंग का अनुभव दे रहा है. दर्शक कई भाषाओं में लाइव मुकाबले, हाइलाइट्स और स्टूडियो प्रोग्रामिंग का भरपूर आनंद ले रहे हैं. इससे प्लेटफॉर्म पर एंगेजमेंट में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

टूर्नामेंट के रोमांच और विशेष प्रोग्रामिंग के दम पर Unite8 स्पोर्ट्स 2 भारत के सभी इंग्लिश स्पोर्ट्स चैनलों में टॉप पोजीशन हासिल करने में सफल रहा है. दर्शकों के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए जाने-माने फुटबॉल एक्सपर्ट, पूर्व खिलाड़ी और जाने-माने कमेंटेटर्स मैच से पहले, हाफ-टाइम और मैच खत्म होने के बाद अपने एनालिसिस के जरिए प्रशंसकों को लगातार जोड़े हुए हैं.

टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही कई बड़े ब्रांड्स इससे जुड़ चुके थे, लेकिन ग्रुप स्टेज के दौरान मिले शानदार कंज्यूमर सपोर्ट और बढ़ते उत्साह के बाद अब विज्ञापनदाताओं की रुचि में नई तेजी देखने को मिल रही है. जैसे-जैसे प्रतियोगिता अपने सबसे रोमांचक नॉकआउट चरण में प्रवेश कर रही है, वैसे-वैसे अधिक से अधिक ब्रांड्स इससे जुड़ने के लिए आगे आ रहे हैं. कंपनी को 'राउंड ऑफ 32' (28 जून – 3 जुलाई), 'राउंड ऑफ 16' (4 – 7 जुलाई) और इसके बाद होने वाले मुकाबलों के लिए भी कई नए ब्रांड्स से पार्टनरशिर के प्रस्ताव मिल रहे हैं.

नए ब्रांड्स भी Z के साथ जुड़ने में दिखा रहे दिलचस्पी

विज्ञापनदाताओं की लगातार बढ़ती रुचि पर ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर-एडवरटाइजमेंट रेवेन्यू, संदीप मेहरोत्रा ने कहा, 'FIFA World Cup ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि यह बड़े पैमाने पर दर्शकों को जोड़ने वाला सबसे प्रभावशाली खेल आयोजन है. पिछले कुछ हफ्तों में मिले शानदार रिस्पॉन्स ने विज्ञापनदाताओं का भरोसा और मजबूत किया है. हमारा फोकस हमेशा ऐसे इनोवेटिव और आउटकम-बेस्ड एडवारटाइजिंग सॉल्यूशन देने पर रहा है, जिनसे अलग-अलग कैटिगरी और बजट वाले ब्रांड्स टूर्नामेंट का अधिक से अधिक फायदा उठा सकें. हमें नए ब्रांड्स से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है और नॉकआउट मुकाबलों के लिए भी कई विज्ञापनदाता हमारे साथ जुड़ने में रुचि दिखा रहे हैं. हम अपने सभी पार्टनर्स के लिए ऐसे प्रभावशाली अवसर तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो उन्हें मेजरेबल बिजनेस रिजल्ट प्रदान करें.'

जैसे-जैसे FIFA World Cup 2026™ अपने निर्णायक नॉकआउट चरण की ओर बढ़ रहा है, 'Z' दर्शकों की भागीदारी और विज्ञापनदाताओं के इन्वेस्टमेंट दोनों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार है. कंपनी अपने इनोवेटिव और इंटीग्रेटेड मीडिया सॉल्यूशन्स के जरिए ब्रांड्स को दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का मौका दे रही है.