FIFA World Cup 2026: 21 जून को किन टीमों के बीच होगी भिड़ंत? जानें भारत में कब, कहां और कैसे देखें लाइव

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शनिवार 20 जून को 10 टीमों के बीच मुकाबले खेले गए थे. वहीं 21 जून को 8 टीमों के बीच मुकाबले खेले जाएंगे.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शनिवार 20 जून को 10 टीमों के बीच मुकाबले खेले गए थे. वहीं 21 जून को 8 टीमों के बीच मुकाबले खेले जाएंगे. यानी रविवार को फैंस का शेड्यूल बिजी रहेगी. रविवार को 4 मुकाबले खेले जाने हैं. हालांकि, जर्मनी बनाम कोत दईवोआर से लेकर स्पेन बनाम सउदी अरब तक टीमों के बीच मुकाबले खेले जाने हैं. आइए जानते हैं कि भारत में ये मुकाबले कब, कहां और कैसे देख सकते हैं.

कितनी टीमों के बीच 21 जून को खेले जाएंगे मुकाबले?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 8 टीमों के बीच 4 मुकाबले खेले जाने हैं. रविवार को फैंस का शेड्यूल पूरी तरह बिजी रहेगा और फैंस दिनभर मुकाबले का लुत्फ उठाएंगे.

किन टीमों के बीच खेले जाएंगे मुकाबले?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में रविवार 21 जून को जर्मनी बनाम कोत द ईवोआर, इक्वाडोर बनाम कुरासाओ, ट्यूनिशिया बनाम जापान और स्पेन बनाम सउदी अरब के बीच मुकाबले खेले जाएंगे.

कितने बजे किस टीम का मुकाबला?

रविवार को जर्मनी और कोत द ईवोआर के बीच सुबह 1.30 बजे मुकाबला खेला जाएगा. वहीं इक्वाडोर बनाम कुरासाओ के बीच सुबह 5.30 बजे, ट्यूनिशिया बनाम जापान के बीच सुबह 9.30 बजे और स्पेन बनाम सउदी अरब के बीच सुबह 9.30 बजे मुकाबला खेला जाएगा.

भारत में टीवी पर कहां देख सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैच?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 टेलीविजन पर हाल ही में लॉन्च हुए यूनाईट8 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाया जाएगा. मैच चार चैनलों पर दिखाए जाएंगे, जिसमें यूनाईट8 स्पोर्ट्स 1 (हिंदी), यूनाईट8 स्पोर्ट्स 1 एचडी (हिंदी), यूनाईट8 स्पोर्ट्स 2 (इंग्लिश) और यूनाईट8 स्पोर्ट्स 2 एचडी (इंग्लिश).

भारत में कहां होगी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले को फैंस 'जी5' ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

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