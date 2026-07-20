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फीफा वर्ल्ड कप 2026 के 10 बड़े मोमेंट्स, जिन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे फुटबॉल फैंस!

FIFA World Cup 2026 Top Moments: पहली बार 48 टीमों के साथ खेले गए इस महाकुंभ में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर न सिर्फ दूसरी बार ट्रॉफी जीती, बल्कि कई ऐसे रिकॉर्ड्स भी बनाए जिसने फुटबॉल प्रेमियों को हैरान कर दिया.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 20, 2026, 01:31 PM IST

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के 10 बड़े मोमेंट्स, जिन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे फुटबॉल फैंस!

फीफा विश्व कप 2026 (Image Source- IANS)

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फीफा विश्व कप 2026 खत्म हो चुका है, लेकिन इसका रोमांच और इसमें बने रिकॉर्ड्स सालों तक फुटबॉल फैंस के जेहन में ताजा रहेंगे. 48 टीमों के इस महाकुंभ में कई ऐसे पल आए, जिन्होंने इतिहास की किताबों को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया. हालांकि फीफा आधिकारिक तौर पर कोई 'टॉप 10' लिस्ट जारी नहीं करता, लेकिन पूरे टूर्नामेंट के आधिकारिक नतीजों, रिकॉर्ड्स और अवॉर्ड्स के आधार पर ये 10 पल सबसे बड़े रहे, जिन्हें फुटबॉल फैंस शायद कभी नहीं भूल पाएंगे. 

1. स्पेन बना नया वर्ल्ड चैंपियन

टूर्नामेंट का सबसे बड़ा और खुशनुमा पल स्पेन के लिए आया. स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हराकर दूसरी बार फीफा विश्व कप की चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम की. इस जीत के साथ स्पेन ने खुद को दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम साबित कर दिया. 

spain

2. फेरान टोरेस का जादुई गोल

फाइनल मैच बेहद कांटे का था और 90 मिनट तक कोई गोल नहीं हो सका. लेकिन मैच के 106वें मिनट में फेरान टोरेस ने वो जादुई गोल दागा जिसने पूरे स्टेडियम को हिलाकर रख दिया. एक्स्ट्रा टाइम में किया गया यही एकमात्र गोल स्पेन को चैंपियन बना गया. 

spain

3. स्पेन का अभेद्य डिफेंस- सिर्फ एक गोल खाया

इस पूरे टूर्नामेंट में स्पेन की जीत की सबसे बड़ी वजह उनका डिफेंस रहा. पूरे वर्ल्ड कप में विरोधी टीमें स्पेन के खिलाफ सिर्फ 1 गोल ही कर सकीं. किसी भी विश्व कप विजेता टीम के लिए यह अपने आप में एक नया और ऐतिहासिक बेंचमार्क है.

4. रोड्रि को मिला गोल्डन बॉल का ताज

स्पेन के स्टार खिलाड़ी रोड्रि को पूरे टूर्नामेंट में उनके शानदार और प्रभावशाली खेल के लिए आधिकारिक तौर पर गोल्डन बॉल (टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी) के अवॉर्ड से नवाजा गया. उन्होंने मिडफील्ड में स्पेन की जीत की स्क्रिप्ट लिखी. 

spain

5. किलियन एम्बाप्पे ने जीता गोल्डन बूट 

भले ही फ्रांस की टीम खिताब नहीं जीत सकी, लेकिन उनके स्टार फॉरवर्ड किलियन एम्बाप्पे का जलवा कायम रहा. एम्बाप्पे इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे और उन्होंने गोल्डन बूट अपने नाम किया. 

FIFA WC 2026

6. पाऊ कुबार्सी बने बेस्ट यंग प्लेयर

स्पेन के युवा डिफेंडर पाऊ कुबार्सी के लिए यह वर्ल्ड कप किसी सपने जैसा रहा. उनके शानदार खेल को देखते हुए फीफा ने उन्हें इस टूर्नामेंट के बेस्ट यंग प्लेयर (सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी) के पुरस्कार से सम्मानित किया. 

7. उनाई सिमोन को गोल्डन ग्लव

स्पेन के गोलकीपर उनाई सिमोन इस पूरे टूर्नामेंट में एक अभेद्य दीवार बने रहे. उनके इसी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें विश्व कप के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का गोल्डन ग्लव अवॉर्ड दिया गया.

8. अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फाइनल में

डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने एक बार फिर कमाल का प्रदर्शन किया और लगातार दूसरी बार विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई. हालांकि वे खिताब बचाने से चूक गए और रनर-अप रहे, लेकिन मेसी की टीम का यह सफर भी यादगार रहा. 

messi

9. स्पेन का ऐतिहासिक 'डबल' महा-रिकॉर्ड 

इस खिताबी जीत के साथ स्पेन ने फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा मील का पत्थर छू लिया. स्पेन अब दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसके पास एक ही समय में पुरुषों और महिलाओं (2023 विजेता) दोनों का फीफा विश्व कप खिताब है.

10. विश्व कप में 48 टीमों के नए फॉर्मेट की सफल शुरुआत

साल 2026 का यह विश्व कप इसलिए भी खास था क्योंकि पहली बार इसमें 32 की जगह 48 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया था. नए फॉर्मेट और बढ़े हुए रोमांच के साथ यह प्रयोग पूरी तरह सफल रहा और फुटबॉल को नए देशों तक ले गया. 

messi

ये भी पढ़ें- FIFA World Cup 2026: स्पेन ने कैसे जीती ट्रॉफी? किस-किसको हराया, ग्रुप स्टेज से फाइनल तक हर मैच का पूरा सफर

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