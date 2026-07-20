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FIFA World Cup 2026: स्पेन ने जीता खिताब लेकिन सोशल मीडिया पर छाए मेसी... पाकिस्तान को लेकर भी आए मजेदार रिएक्शन

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FIFA World Cup 2026: स्पेन ने जीता खिताब लेकिन सोशल मीडिया पर छाए मेसी... पाकिस्तान को लेकर भी आए मजेदार रिएक्शन

स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की. स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है. वर्ल्ड कप के समापन के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शन और मीम्स की बाढ़ आ गई. नीचे पढ़ें सोशल मीडिया यूजर्स के कुछ मजेदार रिएक्शन्स...

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Jaya Pandey

Updated : Jul 20, 2026, 01:02 PM IST

FIFA World Cup 2026: स्पेन ने जीता खिताब लेकिन सोशल मीडिया पर छाए मेसी... पाकिस्तान को लेकर भी आए मजेदार रिएक्शन

FIFA World Cup 2026 को लेकर सोशल मीडिया पर क्या है रिएक्शन? (Image Credit: X/@SpainIsFootball)

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  • फेरान टोरेस ने निर्णायक गोल दागकर स्पेन को बनाया वर्ल्ड चैंपियन
  • सोशल मीडिया पर कोई मेसी तो कोई स्पेन की कर रहा तारीफ

स्पेन ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि वह दुनिया में फुटबॉल की सबसे मजबूत टीम है. रविवार को खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर इतिहास रच दिया और वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की. दोनों ही टीमों के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, लेकिन 90 मिनट तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी. इसके बाद एक्स्ट्रा टाइम के 106वें मिनट में फेरान टोरेस ने निर्णायक गोल दागकर स्पेन को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया. पूरे मैच में स्पेन ने फुटबॉल पर ज्यादा कंट्रोल रखा, ज्यादा मौके बनाए और अर्जेंटीना पर लगातार दबाव बनाए रखा.

यह भी पढ़ें- चैंपियन स्पेन का ग्रैंड सेलिब्रेशन! देखें खिलाड़ियों और फैंस के जश्न की शानदार तस्वीरें

सुंदर पिचाई ने दोनों टीमों की तारीफ की

वर्ल्ड कप के समापन के बाद गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने सोशल मीडिया पर दोनों टीमों की तारीफ की. उन्होंने लिखा, 'स्पेन को वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई. पूरे टूर्नामेंट में टीम ने शानदार फुटबॉल खेली और बेहतरीन टीमवर्क दिखाया. अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी ने भी पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया. इस वर्ल्ड कप को यादगार बनाने के लिए सभी टीमों, खिलाड़ियों और दुनिया भर के प्रशंसकों को बधाई. अब 2030 वर्ल्ड कप का इंतजार है.'

कुछ यूजर ने स्पेन की तारीफ में पढ़े कसीदे तो किसी ने पाक को घसीटा

फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के बाद सोशल मीडिया पर भी प्रशंसकों के जबर्दस्त रिएक्शन देखने को मिले. कई लोगों ने स्पेन की जीत को पूरी तरह से जायज बताया. वकील सन्नी नाम के एक यूजर ने लिखा, 'स्पेन इस समय दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम है और उसने पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन फुटबॉल खेली, इसलिए वह इस खिताब की सही हकदार है.' वहीं शिवाजी चापेकर नाम के एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में पाकिस्तान को घसीटते हुए लिखा, 'पाकिस्तानी फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के लिए अपनी क्रिकेट मिसाइल तैनात कर रहे हैं.'

मेसी फैंस की भी कमी नहीं

एस्ट्राइया नाम की एक यूजर ने लियोनेल मेसी की तारीफ करते हुए लिखा, 'मेसी ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगभग हर उस वर्ल्ड कप में, जिसमें उन्होंने अर्जेंटीना का प्रतिनिधित्व किया, टीम को गहरी चुनौती देने लायक बनाया. उनकी कप्तानी में अर्जेंटीना या तो वर्ल्ड चैंपियन बनी या फाइनल तक पहुंची.'

यहां देखिए कुछ और यूजर्स के रिएक्शन-

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