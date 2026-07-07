क्रिस्टियानो रोनाल्डो का विश्व कप जीतने का सपना टूटा! स्पेन से हारकर पुर्तगाल फीफा वर्ल्ड कप से बाहर

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर बाहर किया

मैच के आखिरी पलों में स्पेन के मेरिनो ने मैच का इकलौता और विजयी गोल दागा

इस हार के साथ ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया

यह उनके इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच माना जा रहा

फीफा वर्ल्ड कप 2026 से एक बहुत बड़ी और भावुक कर देने वाली खबर सामने आ रही है. इस टूर्नामेंट के सबसे कांटे के मुकाबलों में से एक में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्का कर ली है. भारतीय समयानुसार मंगलवार (7 जुलाई 2026) को हुए इस मैच के दौरान दोनों टीमों ने एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी और दोनों ही पक्षों के डिफेंडर्स ने कमाल का खेल दिखाया.

मैच का ज्यादातर समय ऐसा गुजरा जहां दोनों टीमें गोल करने के मौके तो बना रही थीं, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिल पा रही थी. असली ड्रामा मैच के आखिरी पलों में देखने को मिला. जब लग रहा था कि मैच एक्स्ट्रा टाइम में खिंचेगा, तभी स्पेन के सबस्टीट्यूट खिलाड़ियों ने पूरा पासा पलट दिया.

इंजरी टाइम में स्पेन ने किया गोल

फेरान टोरेस और मिकेल मेरिनो की जोड़ी ने स्पेन के लिए वो जादुई लम्हा तैयार किया जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था. इंजरी टाइम में फेरान टोरेस के एक शानदार पास पर मिकेल मेरिनो ने गेंद को गोल पोस्ट में डाल दिया. इस इकलौते गोल ने स्पेन को 1-0 से जीत दिलाकर क्वार्टर फाइनल का टिकट थमा दिया.

क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भावुक विदाई!

इस हार के साथ ही फुटबॉल इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में शुमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी शायद हमेशा के लिए टूट गया है. 41 साल के रोनाल्डो का यह आखिरी वर्ल्ड कप माना जा रहा था, जिसे खेल जगत में उनका लास्ट डांस कहा जा रहा था. सालों की कड़ी मेहनत और बेजोड़ खेल के बाद भी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. रोनाल्डो बिना वर्ल्ड कप ट्रॉफी के इस बड़े मंच से विदा हो रहे हैं, और कयास लगाए जा रहे हैं कि यह उनके इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच भी हो सकता है.

भले ही रोनाल्डो अपने देश को वर्ल्ड कप नहीं जिता पाए, लेकिन फुटबॉल की दुनिया में और पुर्तगाल के लिए उनका जो योगदान रहा है, उसे किसी एक ट्रॉफी से नहीं मापा जा सकता. उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए जो बेंचमार्क सेट किया है, वह उन्हें हमेशा सर्वकालिक महान खिलाड़ियों की कतार में रखेगा.

क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से भिड़ेगा स्पेन

इस धमाकेदार जीत के बाद स्पेन की टीम टूर्नामेंट की सबसे मजबूत दावेदारों में से एक बनकर उभरी है. अब क्वार्टर फाइनल में उसका मुकाबला बेल्जियम से होगा. जिन्होंने मंगलवार को मेजबान अमेरिका को 4-1 से करारी शिकस्त देकर विश्व कप से बाहर कर दिया.

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