FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
बिना दुकान के शुरू होने वाले 10 बिजनेस, जो हर महीने दे सकते हैं ₹ 50,000!

बिना दुकान के शुरू होने वाले 10 बिजनेस, जो हर महीने दे सकते हैं ₹ 50,000!

इंडोनेशिया के पास ऐसा क्या है जिसके बिना अधूरी है दुनिया की EV इंडस्ट्री?

इंडोनेशिया के पास ऐसा क्या है जिसके बिना अधूरी है दुनिया की EV इंडस्ट्री?

सोने के दाम में 52000 रु की बड़ी गिरावट, क्या ये खरीदने का सही समय या और कम होने का करें इंतजार?

सोने के दाम में 52000 रु की बड़ी गिरावट, क्या ये खरीदने का सही समय या और कम होने का करें इंतजार?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट

इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट

हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ

हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ

राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका

राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

क्रिस्टियानो रोनाल्डो का विश्व कप जीतने का सपना टूटा! स्पेन से हारकर पुर्तगाल फीफा वर्ल्ड कप से बाहर

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jul 07, 2026, 10:38 AM IST

क्रिस्टियानो रोनाल्डो का विश्व कप जीतने का सपना टूटा! स्पेन से हारकर पुर्तगाल फीफा वर्ल्ड कप से बाहर

क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Image Source- IANS)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर बाहर किया
  • मैच के आखिरी पलों में स्पेन के मेरिनो ने मैच का इकलौता और विजयी गोल दागा
  • इस हार के साथ ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया 
  • यह उनके इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच माना जा रहा 

फीफा वर्ल्ड कप 2026 से एक बहुत बड़ी और भावुक कर देने वाली खबर सामने आ रही है. इस टूर्नामेंट के सबसे कांटे के मुकाबलों में से एक में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्का कर ली है. भारतीय समयानुसार मंगलवार (7 जुलाई 2026) को हुए इस मैच के दौरान दोनों टीमों ने एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी और दोनों ही पक्षों के डिफेंडर्स ने कमाल का खेल दिखाया.

मैच का ज्यादातर समय ऐसा गुजरा जहां दोनों टीमें गोल करने के मौके तो बना रही थीं, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिल पा रही थी. असली ड्रामा मैच के आखिरी पलों में देखने को मिला. जब लग रहा था कि मैच एक्स्ट्रा टाइम में खिंचेगा, तभी स्पेन के सबस्टीट्यूट खिलाड़ियों ने पूरा पासा पलट दिया. 

इंजरी टाइम में स्पेन ने किया गोल

फेरान टोरेस और मिकेल मेरिनो की जोड़ी ने स्पेन के लिए वो जादुई लम्हा तैयार किया जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था. इंजरी टाइम में फेरान टोरेस के एक शानदार पास पर मिकेल मेरिनो ने गेंद को गोल पोस्ट में डाल दिया. इस इकलौते गोल ने स्पेन को 1-0 से जीत दिलाकर क्वार्टर फाइनल का टिकट थमा दिया.

क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भावुक विदाई!

इस हार के साथ ही फुटबॉल इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में शुमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी शायद हमेशा के लिए टूट गया है. 41 साल के रोनाल्डो का यह आखिरी वर्ल्ड कप माना जा रहा था, जिसे खेल जगत में उनका लास्ट डांस कहा जा रहा था. सालों की कड़ी मेहनत और बेजोड़ खेल के बाद भी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. रोनाल्डो बिना वर्ल्ड कप ट्रॉफी के इस बड़े मंच से विदा हो रहे हैं, और कयास लगाए जा रहे हैं कि यह उनके इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच भी हो सकता है.

भले ही रोनाल्डो अपने देश को वर्ल्ड कप नहीं जिता पाए, लेकिन फुटबॉल की दुनिया में और पुर्तगाल के लिए उनका जो योगदान रहा है, उसे किसी एक ट्रॉफी से नहीं मापा जा सकता. उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए जो बेंचमार्क सेट किया है, वह उन्हें हमेशा सर्वकालिक महान खिलाड़ियों की कतार में रखेगा. 

FIFA WC 2026

क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से भिड़ेगा स्पेन

इस धमाकेदार जीत के बाद स्पेन की टीम टूर्नामेंट की सबसे मजबूत दावेदारों में से एक बनकर उभरी है. अब क्वार्टर फाइनल में उसका मुकाबला बेल्जियम से होगा. जिन्होंने मंगलवार को मेजबान अमेरिका को 4-1 से करारी शिकस्त देकर विश्व कप से बाहर कर दिया.

ये भी पढ़ें- IND vs ENG ODI: इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए हुआ बड़ा बदलाव, नितीश रेड्डी की जगह शिवम दुबे को किया शामिल

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका
राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका
भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां
भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां
कभी भी ज्वालामुखी में जलकर खाक हो सकते हैं दुनिया के ये 6 शहर, एक विस्फोट से मच जाएगी भारी तबाही
कभी भी ज्वालामुखी में जलकर खाक हो सकते हैं दुनिया के ये 6 शहर, एक विस्फोट से मच जाएगी भारी तबाही
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement