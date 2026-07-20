FIFA World Cup 2026: विक्ट्री के पांच बड़े मोमेंट... ऐसा न होता तो क्या स्पेन बन पाता चैंपियन?

103वें मिनट में निको विलियम्स ने लेफ्ट से शानदार क्रॉस दिया, लेकिन मिकेल मोरिना ने दूसरे वाले पोस्ट से हेडर से थोड़ा बाहर मार दिया. क्रॉस को रोकने के लिए उन्हें काफी स्ट्रेच करना पड़ा, जिसकी वजह से गेंद कॉर्नर में जाने के बजाय बाहर चली गई.

फीफा वर्ल्ड कप जीतकर 16 साल बाद स्पेन ने इतिहास दोहरा दिया. रविवार (19 जुलाई, 2026) को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में अर्जेंटीना को हराकर स्पेन एक बार फिर फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया है. फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, 90 मिनट तक दोनों टीमों के बीच कोई गोल नहीं हुआ, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में फेरान टोरेस ने गोल दागकर स्पेन को जीता दिया. साल 2010 में स्पेन फीफा वर्ल्ड कप का चैंपियन बना था, 16 साल के लंबे इंतेजार के बाद दोबारा उसने खिताब अपने नाम किया है.

90 मिनट तक अर्जेंटीना ने नहीं होने दिया एक भी गोल

90 मिनट तक स्पेन लगातार अटैक करता रहा, लेकिन अजेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने एक भी गोल नहीं होने दिया. जैसे ही लगा कि अब बस गोल होने ही वाला है मार्टिनेस ने खुद को गेंद और गोलपोस्ट के बीच खड़ा कर दिया और गोल होने से रोक दिया.

फेरान ने 106वें मिनट में दागा गोल

90 मिनट तक यही चलता रहा और स्कोर 0-0 रहा, इसके बाद मैच एक्स्ट्रा टाइम में पहुंचा. तभी स्पेन के स्बस्टीट्यूट खिलाड़ी फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में अर्जेंटीना के खिलाफ गोल किया और स्पेन फीफा वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया. दूसरे सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी निको विलियम्स के शानदार पास से टोरेस को यह गोल करने का मौका मिला था.

वो तीन मिनट जिसने रच दिया इतिहास

पहले 103वें मिनट में निको विलियम्स ने लेफ्ट से शानदार क्रॉस दिया, लेकिन मिकेल मोरिना ने दूसरे वाले पोस्ट से हेडर से थोड़ा बाहर मार दिया. क्रॉस को रोकने के लिए उन्हें काफी स्ट्रेच करना पड़ा, जिसकी वजह से गेंद कॉर्नर में जाने के बजाय बाहर चली गई.

तीन मिनट बाद फिर निको विलियम्स लेफ्ट फ्लैंक से पहुंचे. इस बार उन्होंने बैक पोस्ट पर हेडर से बॉल फेरान टोरेस के सामने गिराई और फेरान ने भी एक पल गंवाए बिना राइट पैर से शॉट लगाया और बॉल सीधे नेट में गई.

बॉल पर स्पेन का पजेशन

फाइनल मैच में 65 प्रतिशत टाइम बॉल पर स्पेन की टीम का पजेशन रहा, जबकि अर्जेंटीन का सिर्फ 34 प्रतिशत पजेशन था, जिसका सीधा असर मैच में देखने को मिला. ज्यादातर टाइम स्पेनिश खिलाड़ियों के पैंरों मे गेंद रही. वहीं, पासिंग में भी 90 प्रतिशत सटीकता के साथ स्पेन ने 583 पास पूरे किए, जबकि अर्जेंटीना सिर्फ 268 सफल पास ही कर सका.

पूरे मैच में स्पेन का दबदबा

फर्स्ट हाफ में ही स्पेनिश टीम ने अपना दबदबा बनाकर रखा, बॉल पर पजेशन, पासिंग, अटैक और चांस क्रिएशन तक हर मामले में उन्होंने अर्जेंटीना को पीछे छोड़ दिया. साथ ही उन्होंने लियोन मेसी को मार्क करके रखा और वह कुछ खास नहीं कर सके. फर्स्ट हाफ में अर्जेंटीना के डिफेंडर मार्टिनेट को येला कार्ड मिला और उनकी जगह निकोलस ओटामेंडी पिच पर उतरे.

दूसरे हाफ में भी स्पेन का दबदबा बरकरार रहा, वो अलग बात थी कि लंबे समय तक कोई गोल नहीं किया. आठ बार उन्होंने अर्जेंटीना के खिलाफ सटीक निशाने लगाए. हालांकि, एमिलियानो मार्टिनेज ने एक भी कामयाब नहीं होने दिया.

स्पेन के 20 साल के यमाल ने फीकी कर दी मेसी की चमक?

फाइनल मैच में स्पेनिश खिलाड़ी लामिन यमाल के भी चर्चे हैं. 19 साल के यमाल अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल के इतिहास में टीनेजर के तौर पर यूरो कप फाइनल और फीफा वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाले दुनिया के पहले और इकलौते फुटबॉलर बन गए हैं. यमाल आठ मैचों में खेले हैं और एक गोल किया.

फाइनल मैच में भी उनके प्रदर्शन की काफी चर्चा है. वह लगातार अर्जेंटीना के डिफेंस पर हमला करते रहे, जबकि अर्जेंटीना के 39 साल के लियोन मेसी से एक बार फिर बड़े कमाल की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन स्पेन की मिडफील्ड और डिफेंस की वजह से वह खुलकर नहीं खेल सके.

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