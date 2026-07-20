FIFA World Cup 2026: स्पेन ने कैसे जीती ट्रॉफी? किस-किसको हराया, ग्रुप स्टेज से फाइनल तक हर मैच का पूरा सफर

16 साल बाद स्पेन ने अपना दूसरा विश्व कप खिताब जीता है. ग्रुप स्टेज के पहले मैच से लेकर फाइनल के महामुकाबले तक, स्पेन ने कुल 8 मैच खेले और विरोधियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया.

फुटबॉल की दुनिया में जब भी किसी टीम के दबदबे की बात होगी, तो स्पेन का नाम भी लिया जाएगा. 2026 फीफा विश्व कप में स्पेन ने जिस तरह का खेल दिखाया, उसने इतिहास रच दिया. ये स्पेन का दूसरा विश्व कप खिताब है, जिसे उन्होंने 2010 के 16 साल बाद अपने नाम किया है. ग्रुप स्टेज से लेकर फाइनल तक, स्पेन ने कुल 8 मैच खेले. आपको बताते हैं कि स्पेन ने ग्रुप स्टेज से लेकर फाइनल में अर्जेंटीना को धूल चटाने तक का यह सफर कैसे तय किया.

ग्रुप स्टेज में दबदबा और नॉकआउट की चुनौती

टूर्नामेंट की शुरुआत से ही स्पेन को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा था. ग्रुप स्टेज के मुकाबलों में स्पेन ने अपने चिर-परिचित आक्रामक और पासिंग गेम से विपक्षी टीमों को टिकने का मौका नहीं दिया. लगातार जीत दर्ज करते हुए टीम ने बिना किसी बड़े उलटफेर के नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई. खास बात यह रही कि स्पेन की डिफेंस लाइन इतनी मजबूत थी कि पूरे टूर्नामेंट के 8 मैचों में विरोधियों ने उनके खिलाफ सिर्फ एक गोल किया.

पहला मैच बनाम केप वर्डे (स्कोर: 0-0)

स्पेन के अभियान की शुरुआत वैसी नहीं रही जैसी उम्मीद थी. केप वर्डे के मजबूत डिफेंस और शानदार गोलकीपिंग के सामने स्पेन का आक्रामक गेम फेल साबित हुआ. मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ पर छूटा और स्पेन को सिर्फ 1 अंक से संतोष करना पड़ा. इस नतीजे ने टीम को टूर्नामेंट की गंभीरता का अहसास करा दिया.

दूसरा मैच बनाम सऊदी अरब (स्कोर: 4-0)

पहले मैच के ड्रॉ का गुस्सा स्पेन ने सऊदी अरब पर निकाला. इस मैच में स्पेनिश फॉरवर्ड्स और मिडफील्डर्स पूरी तरह हावी रहे. लामिन यमाल के जादुई खेल और निको विलियम्स की रफ्तार के दम पर स्पेन ने एकतरफा मुकाबले में सऊदी अरब को 4-0 से रौंदकर टूर्नामेंट में अपनी पहली धमाकेदार जीत दर्ज की.

तीसरा मैच बनाम उरुग्वे (स्कोर: 1-0)

ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच सबसे कड़ा था. उरुग्वे जैसी मजबूत टीम के खिलाफ मुकाबला काफी शारीरिक और दबाव वाला रहा. लेकिन मैच के दूसरे हाफ में एलेक्स बऐना के एक बेहतरीन गोल ने स्पेन को 1-0 से बेहद अहम जीत दिलाई. इस जीत के साथ स्पेन नॉकआउट स्टेज में पहुंच गया.

राउंड ऑफ-32 बनाम ऑस्ट्रिया (स्कोर: 3-0)

नॉकआउट के पहले मुकाबले में स्पेन का सामना ऑस्ट्रिया से हुआ. स्पेन ने मैच की शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा और ऑस्ट्रिया को वापसी का कोई मौका नहीं दिया. स्पेन ने यह मैच आसानी से 3-0 से अपने नाम किया.

राउंड ऑफ-16 बनाम पुर्तगाल (स्कोर: 1-0)

इस दौर में फुटबॉल की दुनिया का एक बड़ा मुकाबला देखने को मिला. पुर्तगाल और स्पेन के बीच का यह मैच सांसें रोक देने वाला था. डलास स्टेडियम में दोनों ही टीमों ने जान लगा दी, लेकिन स्पेन की मजबूत डिफेंस लाइन ने पुर्तगाल को गोल नहीं करने दिया और स्पेन ने यह अहम मुकाबला 1-0 से जीत लिया.

क्वार्टर फाइनल बनाम बेल्जियम (स्कोर: 2-1)

सेमीफाइनल की टिकट के लिए स्पेन के सामने बेल्जियम की चुनौती थी. बेल्जियम ने स्पेन को कड़ी टक्कर दी और एक गोल भी दागा, लेकिन स्पेन ने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए मैच को 2-1 से अपने पक्ष में कर लिया.

सेमीफाइनल बनाम फ्रांस (स्कोर: 2-0)

खेले जाने से पहले इसे महामुकाबला कहा जा रहा था, लेकिन स्पेन के फॉरवर्ड्स ने फ्रांस के डिफेंस को तहस-नहस कर दिया. एम्बाप्पे की फ्रांस को स्पेन ने एकतरफा मुकाबले में 2-0 से मात देकर न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल का टिकट कटाया.

फाइनल बनाम अर्जेंटीना (स्कोर: 1-0)

न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियम में ये ऐतिहासिक फाइनल मुकाबला खेला गया जिसका सबको इंतजार था. सामने लियोनल मेसी की अर्जेंटीना थी. निर्धारित 90 मिनट तक दोनों ही टीमें कोई गोल नहीं कर सकीं और मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम में गया. मैच के 106वें मिनट में फेरान टोरेस ने एक जादुई गोल दागकर स्पेन को 1-0 की बढ़त दिला दी. अर्जेंटीना ने बराबरी की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में स्कोर 1-0 ही रहा और स्पेन 2026 फीफा विश्व कप का नया चैंपियन बन गया.

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