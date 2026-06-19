FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
30,000 करोड़ के 87 ड्रोन क्यों खरीद रही है वायुसेना? चीन से पाकिस्तान तक 24 घंटे नजर रखने की तैयारी, जानिए भारत का प्लान

30,000 करोड़ के 87 ड्रोन क्यों खरीद रही है वायुसेना? चीन से पाकिस्तान तक 24 घंटे नजर रखने की तैयारी, जानिए भारत का प्लान

क्यों हो रहा है अमेरिका और ईरान के बीच विवाद? FIFA से होगी शिकायत, जानें क्या है पूरा मामला

क्यों हो रहा है अमेरिका और ईरान के बीच विवाद? FIFA से होगी शिकायत, जानें क्या है पूरा मामला

कॉकटेल 2 ओटीटी रिलीज: थिएटर के बाद इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी शाहिद-कृति-रश्मिका की फिल्म, नोट करें तारीख

कॉकटेल 2 ओटीटी रिलीज: थिएटर के बाद इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी शाहिद-कृति-रश्मिका की फिल्म, नोट करें तारीख

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

FIFA World Cup 2026: 20 जून को किन टीमों के बीच होगी भिड़ंत? जानें भारत में कब, कहां और कैसे देखें लाइव

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शनिवार 20 जून को कुल 10 टीमें मुकाबल खेलने वाली हैं. यहां जानिए भारत में कब, कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 19, 2026, 04:06 PM IST

FIFA World Cup 2026: 20 जून को किन टीमों के बीच होगी भिड़ंत? जानें भारत में कब, कहां और कैसे देखें लाइव

FIFA World Cup 2026 (Photo IANS)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. फैंस के लिए मजे की बात ये है कि शनिवार 20 जून को कई मुकाबले खेले जाएंगे और फैंस दिनभर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं. यूएसए बनाम ऑस्ट्रेलिया से लेकर ब्राजील बनाम हाइती और नीदरलैंड बनाम स्वीडन टीमों के बीच मुकाबला खेले जाएंगे. आइए जानते हैं कि फैंस भारत में इन मैचों को कब, कहां और कैसे देख सकते हैं. 

कितनी टीमों के बीच 20 जून को खेले जाएंगे मुकाबले?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कल यानी शनिवार 20 जून को एक-दो नहीं बल्कि 10 टीमें मुकाबला खेलेंगी. दरअसल, फीफा में कल 5 मुकाबले खेले जाएंगे, जो तड़के सुबह से शुरू हो जाएंगे.   

किन टीमों के बीच खेले जाएंगे मुकाबले?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शनिवार 20 जून को यूसए बनाम ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड बनाम मोरक्को, ब्राजील बनाम हाइती, तुर्की बनाम पैराग्वे और नीदरलैंड बनाम स्वीडन के बीच मुकाबला खेला जाना है. 

कितने बजे किस टीम का मुकाबला?

यूसए बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला सुबह 12.30 बजे खेला जाएगा. फिर स्कॉटलैंड बनाम मोरक्को के बीच सुबह 3.30 बजे मुकाबला खेला जाना है. ब्राजील बनाम हाइती के बीच सुबह 6 बजे मैच होगा. तुर्की और पैराग्वे के बीच सुबह 8.30 बजे से मुकाबला खेला जाएगा. वहीं नीदरलैंड और स्वीडन के बीच सुबह 10.30 बजे मुकाबला खेला जाएगा. 

USA vs AUS

भारत में टीवी पर कहां देख सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैच? 

फीफा वर्ल्ड कप 2026 टेलीविजन पर हाल ही में लॉन्च हुए यूनाईट8 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाया जाएगा. मैच चार चैनलों पर दिखाए जाएंगे, जिसमें यूनाईट8 स्पोर्ट्स 1 (हिंदी), यूनाईट8 स्पोर्ट्स 1 एचडी (हिंदी), यूनाईट8 स्पोर्ट्स 2 (इंग्लिश) और यूनाईट8 स्पोर्ट्स 2 एचडी (इंग्लिश).

भारत में कहां होगी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग? 

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कनाडा और कतर के बीच मुकाबले को फैंस 'जी5' ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement