FIFA World Cup 2026: 20 जून को किन टीमों के बीच होगी भिड़ंत? जानें भारत में कब, कहां और कैसे देखें लाइव

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शनिवार 20 जून को कुल 10 टीमें मुकाबल खेलने वाली हैं. यहां जानिए भारत में कब, कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. फैंस के लिए मजे की बात ये है कि शनिवार 20 जून को कई मुकाबले खेले जाएंगे और फैंस दिनभर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं. यूएसए बनाम ऑस्ट्रेलिया से लेकर ब्राजील बनाम हाइती और नीदरलैंड बनाम स्वीडन टीमों के बीच मुकाबला खेले जाएंगे. आइए जानते हैं कि फैंस भारत में इन मैचों को कब, कहां और कैसे देख सकते हैं.

कितनी टीमों के बीच 20 जून को खेले जाएंगे मुकाबले?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कल यानी शनिवार 20 जून को एक-दो नहीं बल्कि 10 टीमें मुकाबला खेलेंगी. दरअसल, फीफा में कल 5 मुकाबले खेले जाएंगे, जो तड़के सुबह से शुरू हो जाएंगे.

किन टीमों के बीच खेले जाएंगे मुकाबले?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शनिवार 20 जून को यूसए बनाम ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड बनाम मोरक्को, ब्राजील बनाम हाइती, तुर्की बनाम पैराग्वे और नीदरलैंड बनाम स्वीडन के बीच मुकाबला खेला जाना है.

कितने बजे किस टीम का मुकाबला?

यूसए बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला सुबह 12.30 बजे खेला जाएगा. फिर स्कॉटलैंड बनाम मोरक्को के बीच सुबह 3.30 बजे मुकाबला खेला जाना है. ब्राजील बनाम हाइती के बीच सुबह 6 बजे मैच होगा. तुर्की और पैराग्वे के बीच सुबह 8.30 बजे से मुकाबला खेला जाएगा. वहीं नीदरलैंड और स्वीडन के बीच सुबह 10.30 बजे मुकाबला खेला जाएगा.

भारत में टीवी पर कहां देख सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैच?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 टेलीविजन पर हाल ही में लॉन्च हुए यूनाईट8 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाया जाएगा. मैच चार चैनलों पर दिखाए जाएंगे, जिसमें यूनाईट8 स्पोर्ट्स 1 (हिंदी), यूनाईट8 स्पोर्ट्स 1 एचडी (हिंदी), यूनाईट8 स्पोर्ट्स 2 (इंग्लिश) और यूनाईट8 स्पोर्ट्स 2 एचडी (इंग्लिश).

भारत में कहां होगी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कनाडा और कतर के बीच मुकाबले को फैंस 'जी5' ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

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