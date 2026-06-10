FIFA World Cup 2026 Schedule: कब खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप 2026? यहां देखें मेगा इवेंट का पूरा शेड्यूल

FIFA World Cup 2026 Schedule: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी तीन देश मिलकर रहे हैं. इस बार ये मेगा इवेंट कनाडा, मेक्सिको और यूएसए कर रहे हैं, जिसकी आगाज शुक्रवार 12 जून 2026 से होने जा रहा है.

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FIFA World Cup 2026 Schedule: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी तीन देश मिलकर रहे हैं. इस बार ये मेगा इवेंट कनाडा, मेक्सिको और यूएसए कर रहे हैं, जिसकी आगाज शुक्रवार 12 जून 2026 से होने जा रहा है और इसका फाइनल मुकाबला 20 जुलाई को खेला जाएगा. इस बार टूर्नामेंट में कुल 48 टीमें हिस्सा ले रहे हैं, जिनके बीच कुल 104 मुकाबले खेले जाने हैं. आइए जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल कैसा है और कब और कहां मुकाबले खेले जाने हैं.

कितने चरण में खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप 2026?

ग्रुप स्टेज मुकाबले- 12 जून से 28 जून 2026 तक

राउंड ऑफ 32 मुकाबले- 29 जून से 4 जुलाई तक

राउंड ऑफ 16 मुकाबले- 5 जुलाई से 8 जुलाई तक

क्वार्टर फाइनल मुकाबले- 10 जुलाई से 12 जुलाई तक

सेमीफाइनल मुकाबले- 15 जुलाई से 16 जुलाई तक

तीसरे स्थान का मुकाबला- 19 जुलाई

फाइनल मुकाबला- 20 जुलाई

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल

मैक्सिको बनाम साउथ अफ्रीका- मैक्सिको सिटी- 12 जून साउथ कोरिया बनाम चेकिया- जापोपान- 12 जून कनाडा बनाम बोस्निया और हर्जेगोविना- टोरंटो- 13 जून यूएसए बनाम पराग्वे- लॉस एंजिल्स- 13 जून कतर बनाम स्विट्जरलैंड- सांता क्लारा- 14 जून ब्राजील बनाम मोरक्को- न्यू जर्सी- 14 जून हैती बनाम स्कॉटलैंड- फॉक्सबोरो- 14 जून ऑस्ट्रेलिया बनाम तुर्की- वैंकूवर- 14 जून जर्मनी बनाम कुराकाओ- ह्यूस्टन- 14 जून नीदरलैंड बनाम जापान- आर्लिंगटन- 15 जून आइवरी कोस्ट बनाम इक्वाडोर- फिलाडेल्फिया- 15 जून स्वीडन बनाम ट्यूनीशिया- गुआडालाजारा- 15 जून स्पेन बनाम केप वर्डे- अटलांटा- 15 जून बेल्जियम बनाम मिस्र (Egypt)- सिएटल- 16 जून सऊदी अरब बनाम उरुग्वे- मियामी- 16 जून ईरान बनाम न्यूजीलैंड- लॉस एंजिल्स- 16 जून फ्रांस बनाम सेनेगल-न्यू जर्सी- 17 जून इराक बनाम नॉर्वे- फॉक्सबोरो- 17 जून अर्जेंटीना बनाम अल्जीरिया- कंसास सिटी- 17 जून ऑस्ट्रिया बनाम जॉर्डन- सांता क्लारा- 17 जून पुर्तगाल बनाम डीआर कांगो- ह्यूस्टन- 17 जून इंग्लैंड बनाम क्रोएशिया-आर्लिंगटन- 18 जून घाना बनाम पनामा- टोरंटो- 18 जून उज्बेकिस्तान बनाम कोलंबिया- मैक्सिको सिटी- 18 जून चेकिया बनाम साउथ अफ्रीका- अटलांटा- 18 जून स्विट्जरलैंड बनाम बोस्निया और हर्जेगोविना- लॉस एंजिल्स- 19 जून कनाडा बनाम कतर- वैंकूवर- 19 जून मैक्सिको बनाम साउथ कोरिया- जापोपान- 19 जून यूएसए बनाम ऑस्ट्रेलिया- सिएटल- 20 जून स्कॉटलैंड बनाम मोरक्को- फॉक्सबोरो- 20 जून ब्राजील बनाम हैती- फिलाडेल्फिया- 20 जून तुर्की बनाम पराग्वे- सांता क्लारा- 20 जून नीदरलैंड बनाम स्वीडन- ह्यूस्टन- 20 जून जर्मनी बनाम आइवरी कोस्ट-टोरंटो- 21 जून इक्वाडोर बनाम कुराकाओ- कंसास सिटी- 21 जून ट्यूनीशिया बनाम जापान- गुआडालाजारा- 21 जून स्पेन बनाम सऊदी अरब- अटलांटा- 21 जून बेल्जियम बनाम ईरान- लॉस एंजिल्स- 22 जून उरुग्वे बनाम केप वर्डे- मियामी- 22 जून न्यूजीलैंड बनाम मिस्र (Egypt)- वैंकूवर- 22 जून अर्जेंटीना बनाम ऑस्ट्रिया- आर्लिंगटन- 22 जून फ्रांस बनाम इराक- फिलाडेल्फिया- 23 जून नॉर्वे बनाम सेनेगल- टोरंटो- 23 जून जॉर्डन बनाम अल्जीरिया- सांता क्लारा- 23 जून पुर्तगाल बनाम उज्बेकिस्तान- ह्यूस्टन- 23 जून इंग्लैंड बनाम घाना- फॉक्सबोरो- 24 जून पनामा बनाम क्रोएशिया- फॉक्सबोरो- 24 जून कोलंबिया बनाम डीआर कांगो- जापोपान- 24 जून स्विट्जरलैंड बनाम कनाडा- वैंकूवर- 25 जून बोस्निया और हर्जेगोविना बनाम कतर- सिएटल- 25 जून मोरक्को बनाम हैती- अटलांटा- 25 जून स्कॉटलैंड बनाम ब्राजील- मियामी- 25 जून साउथ अफ्रीका बनाम साउथ कोरिया- गुआडालाजारा- 25 जून चेकिया बनाम मैक्सिको- मैक्सिको सिटी- 25 जून कुराकाओ बनाम आइवरी कोस्ट- फिलाडेल्फिया- 26 जून इक्वाडोर बनाम जर्मनी- न्यू जर्सी- 26 जून ट्यूनीशिया बनाम नीदरलैंड- कंसास सिटी- 26 जून जापान बनाम स्वीडन- आर्लिंगटन-26 जून तुर्की बनाम यूएसए- लॉस एंजिल्स- 26 जून पराग्वे बनाम ऑस्ट्रेलिया- सांता क्लारा- 26 जून नॉर्वे बनाम फ्रांस- फॉक्सबोरो- 27 जून सेनेगल बनाम इराक- टोरंटो- 27 जून केप वर्डे बनाम सऊदी अरब- ह्यूस्टन- 27 जून उरुग्वे बनाम स्पेन- जापोपान- 27 जून न्यूजीलैंड बनाम बेल्जियम- वैंकूवर- 27 जून मिस्र (Egypt) बनाम ईरान- सिएटल- 27 जून पनामा बनाम इंग्लैंड- न्यू जर्सी- 28 जून क्रोएशिया बनाम घाना- फिलाडेल्फिया- 28 जून कोलंबिया बनाम पुर्तगाल- मियामी- 28 जून डीआर कांगो बनाम उज्बेकिस्तान- अटलांटा- 28 जून अल्जीरिया बनाम ऑस्ट्रिया- कंसास सिटी- 28 जून जॉर्डन बनाम अर्जेंटीना- आर्लिंगटन- 28 जून

राउंड ऑफ 32 मुकाबले

ग्रुप A उपविजेता बनाम ग्रुप B उपविजेता- लॉस एंजिल्स- 29 जून ग्रुप C विजेता बनाम ग्रुप F उपविजेता- ह्यूस्टन- 29 जून ग्रुप E विजेता बनाम बेस्ट थर्ड-प्लेस टीम- फॉक्सबोरो- 30 जून ग्रुप F विजेता बनाम ग्रुप C उपविजेता- गुआडालाजारा- 30 जून ग्रुप E उपविजेता बनाम ग्रुप I उपविजेता- आर्लिंगटन- 30 जून ग्रुप I विजेता बनाम बेस्ट थर्ड-प्लेस टीम- न्यू जर्सी- 1 जुलाई ग्रुप A विजेता बनाम बेस्ट Third-प्लेस टीम- मैक्सिको सिटी- 1 जुलाई ग्रुप L विजेता बनाम बेस्ट Third-प्लेस टीम- अटलांटा- 1 जुलाई ग्रुप G विजेता बनाम बेस्ट Third-प्लेस टीम- सिएटल- 2 जुलाई ग्रुप D विजेता बनाम बेस्ट Third-प्लेस टीम- सांता क्लारा- 2 जुलाई ग्रुप H विजेता बनाम ग्रुप J उपविजेता- लॉस एंजिल्स- 2 जुलाई ग्रुप K उपविजेता बनाम ग्रुप L उपविजेता- टोरंटो- 3 जुलाई ग्रुप B विजेता बनाम बेस्ट Third-प्लेस टीम- वैंकूवर- 3 जुलाई ग्रुप D उपविजेता बनाम ग्रुप G उपविजेता- आर्लिंगटन- 3 जुलाई ग्रुप J विजेता बनाम ग्रुप H उपविजेता- मियामी- 3 जुलाई ग्रुप K विजेता बनाम बेस्ट Third-प्लेस टीम- कंसास सिटी- 4 जुलाई

राउंड ऑफ 16 मुकाबले

मैच 73 का विजेता बनाम मैच 75 का विजेता- ह्यूस्टन- 4 जुलाई मैच 74 का विजेता बनाम मैच 77 का विजेता- फिलाडेल्फिया- 4 जुलाई मैच 76 का विजेता बनाम मैच 78 का विजेता- न्यू जर्सी- 5 जुलाई मैच 79 का विजेता बनाम मैच 80 का विजेता- मैक्सिको सिटी- 6 जुलाई मैच 83 का विजेता बनाम मैच 84 का विजेता- आर्लिंगटन- 6 जुलाई मैच 81 का विजेता बनाम मैच 82 का विजेता- सिएटल- 7 जुलाई मैच 86 का विजेता बनाम मैच 88 का विजेता- अटलांटा- 7 जुलाई मैच 85 का विजेता बनाम मैच 87 का विजेता- वैंकूवर- 8 जुलाई

क्वार्टर फाइनल मुकाबले

मैच 89 का विजेता बनाम मैच 90 का विजेता- फॉक्सबोरो- 10 जुलाई मैच 93 का विजेता बनाम मैच 94 का विजेता- लॉस एंजिल्स- 11 जुलाई मैच 91 का विजेता बनाम मैच 92 का विजेता- मियामी- 12 जुलाई मैच 95 का विजेता बनाम मैच 96 का विजेता- कंसास सिटी- 12 जुलाई

सेमीफाइनल मुराबले

क्वार्टर-फाइनल 97 का विजेता बनाम 98 का विजेता- आर्लिंगटन- 15 जुलाई क्वार्टर-फाइनल 99 का विजेता बनाम 100 का विजेता- अटलांटा- 16 जुलाई

तीसरे स्थान का मैच

सेमी-फाइनल 101 का हारने वाला बनाम 102 का हारने वाला- मियामी- 19 जुलाई

फाइनल मुकाबला

सेमी-फाइनल 101 का विजेता बनाम 102 का विजेता- न्यू जर्सी- 20 जुलाई

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