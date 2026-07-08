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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

FIFA World Cup 2026: क्वार्टर फाइनल के लिए सभी टीमों ने किया क्वालिफाई, जानें कब खेला जाएग सेमीफाइनल और फाइनल

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप स्टेज, राउंड ऑफ 32 और राउंड ऑफ 16 तक मुकाबले खेले जा चुके हैं. अब टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, तीसरे स्थान के लिए मैच और फाइनल खेला जाना बाकी है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 08, 2026, 05:49 PM IST

FIFA World Cup 2026: क्वार्टर फाइनल के लिए सभी टीमों ने किया क्वालिफाई, जानें कब खेला जाएग सेमीफाइनल और फाइनल

FIFA World Cup 2026

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बुधवार 8 जुलाई तक ग्रुप स्टेज, राउंड ऑफ 32 और राउंड ऑफ 16 तक मुकाबले खेले जा चुके हैं. अब टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, तीसरे स्थान के लिए मैच और फाइनल खेला जाना बाकी है. क्वार्टर फाइनल के लिए सभी 8 टीमें ने क्वालिफाई कर लिया है और क्वार्टर फाइनल जीतने वाली टीमें ही सेमीफाइनल खेलेंगी. आइए जानते हैं कि क्वार्टर फाइनल से फाइनल तक वर्ल्ड कप का शेड्यूल कैसा है. 

किन टीमों ने क्वार्टर फाइनल में क्या क्वालिफाई?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में फ्रांस, मोरक्को, स्पेन, बेल्जियम, नॉर्वे, इंग्लैंड, अर्जेंटीना और स्विट्ज़रलैंड ने क्वालिफाई किया है. इन 8 टीमों के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे. 

FIFA 2026

कब और किन टीमों के बीच खेले जाएंगे क्वार्टर फाइनल मैच?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में क्वार्टर फाइनल का पहला मैच शुक्रवार 10 जुलाई को फ्रांस और मोरक्को के बीच सुबह 1.30 बजे खेला जाएगा. इसके अलावा स्पेन और बेल्जियम के बीच शनिवार 11 जुलाई को खेला जाएगा. वहीं, नॉर्वे बनाम इंग्लैंड और अर्जेंटीना बनाम स्विट्जरलैंड के बीच रविवार 12 जुलाई मुकाबला खेला जाएगा.

क्वार्टर फाइनल के बाद कैसा है शेड्यूल

क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के बीद सेमीफाइनल खेले जाएंगे. दरअसल, क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल के लिए 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी, जहां दो सेमीफाइनल खेले जाने हैं. सेमीफाइनल हारने वाली टीम तीसरा स्थान के लिए मुकाबला खेलेंगी. वहीं उसके बाद सेमीफाइनल जीतने वाली टीम फाइनल में जाएगा. फीफा वर्ल्ड कप में अब क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, तीसरे स्थान के लिए मैच और फाइनल खेला जाना बाकी है. 

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