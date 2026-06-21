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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

क्या अगला मैच हारने पर FIFA वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी रोनाल्डो की पुर्तगाल? जानिए क्या बन रहे समीकरण

इस समय फुटबॉल जगत में ये सवाल क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस को परेशान कर रहा है कि क्या पुर्तगाल की टीम अपना अगला मैच हारते ही इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी?

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Gaurav Barar

Updated : Jun 21, 2026, 03:37 PM IST

क्या अगला मैच हारने पर FIFA वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी रोनाल्डो की पुर्तगाल? जानिए क्या बन रहे समीकरण

क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Image Source- IANS)

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हर एक मैच के साथ रोमांच चरम पर पहुंच रहा है. जैसे-जैसे ग्रुप स्टेज के मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया भर के फैंस की धड़कनें अपनी-अपनी फेवरेट टीम के आगे जाने की चांस को लेकर तेज होने लगी हैं. इसी कड़ी में इस समय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस के जेहन में भी एक सवाल घूम रहा है कि क्या पुर्तगाल की टीम उज़्बेकिस्तान के खिलाफ अपना अगला मैच हारते ही इस टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है?

पुर्तगाल के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये आखिरी वर्ल्ड कप माना जा रहा है, ऐसे में फैंस के लिए ये सवाल और भी संवेदनशील हो गया है. इसलिए सबसे पहले इस डर को दूर करते हैं. दरअसल अगर पुर्तगाल की टीम उज़्बेकिस्तान के खिलाफ अपना अगला ग्रुप मैच हार भी जाती है, तो भी वह वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होगी. फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में हर टीम को तीन मैच खेलने का मौका मिलता है. पुर्तगाल ने अभी तक एक ही मैच खेला है जो ड्रा रहा था.  

क्या फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी पुर्तगाल?

इस समय पाइंट्स टेबल में पुर्तगाल तीसरे नंबर पर है. टीम को पहले मैच में एक अंक मिला था. ग्रुप की टॉप दो टीमें ही अगले दौर यानी राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालीफाई करेंगी. इसके अलावा कुछ ग्रुप से तीसरे नंबर पर रहने वाली टीमें जो बेहतर स्थिति में होंगी वो भी आगे जाएंगी. अगर पुर्तगाल अपना अगला मैच हारती है, तो मामला पूरी तरह से अगर-मगर के समीकरणों पर टिक जाएगा. ऐसी स्थिति में पुर्तगाल के आगे बढ़ने की चांस दूसरी टीमों के बीच होने वाले मैचों के नतीजों पर निर्भर करेगी.   

FIFA

पुर्तगाल के अगले राउंड में जाने का गणित?

पुर्तगाल और उज़्बेकिस्तान के बीच मंगलवार (23 जून 2026) को मैच खेला जाएगा. अगर पुर्तगाल ये मैच हार गई तो दो मैच में उसका एक ही अंक होगा. ऐसे में उसे अपने आखिरी मैच में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी. पुर्तगाल का आखिरी मैच कोलंबिया के साथ होगा. जीत सिर्फ काफी नहीं होगी, पुर्तगाल को ये भी उम्मीद करनी होगी कि बाकी मैच का परिणाम भी उनके पक्ष में जाए. 

इन समीकरणों पर टिक जाएगी किस्मत 

अगर पुर्तगाल अगला मैच हारती है, तो उन्हें नॉकआउट में पहुंचने के लिए इन गणितीय समीकरणों का सहारा लेना पड़ेगा-

  • गोल डिफरेंस- अगर ग्रुप की दो टीमों के अंक बराबर हो जाते हैं, तो यह देखा जाता है कि किस टीम ने ज्यादा गोल किए हैं और किसके खिलाफ कम गोल हुए हैं. इसलिए हारने के बावजूद पुर्तगाल को यह ध्यान रखना होगा कि वे बड़े अंतर से न हारें.
  • आखिरी मैच में करो या मरो- अगले मैच में हार के बाद पुर्तगाल के लिए ग्रुप का आखिरी मुकाबला हर हाल में जीतने वाला बन जाएगा. वहां किसी भी तरह की चूक सीधे घर वापसी का टिकट कटा देगी.
  • दूसरों की जीत-हार पर नजर- पुर्तगाल को दुआ करनी होगी कि उनके ग्रुप की सबसे कमजोर टीम दूसरी मजबूत टीम को उलटफेर का शिकार बना दे या मैच ड्रॉ पर छूटे, जिससे प्वॉइंट्स टेबल में अंकों का फासला ज्यादा न बढ़े.

क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे महान खिलाड़ी की मौजूदगी में पुर्तगाल की टीम हमेशा फ्रंट फुट पर खेलती है. फैंस को उम्मीद है कि टीम को इन मुश्किल समीकरणों के जाल में फंसने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वे सीधे जीत दर्ज कर शान से अगले दौर में पहुंचेंगे.

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