FIFA वर्ल्ड कप 2026: स्वीडन को लगा तगड़ा झटका, टूर्नामेंट से बाहर हुआ स्टार खिलाड़ी

FIFA World Cup 2026: स्वीडन टीम को तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, टीम के स्टार खिलाड़ी इसाक हिएन चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्वीडन फुटबॉल टीम ने राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर लिया है. टीम को अपना नॉकआउट मुकाबला फ्रांस के खिलाफ 1 जुलाई 2026 को न्यू यॉर्क में खेलना है. लेकिन इस बड़े मुकाबले से पहले स्वीडन टीम को तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, टीम के स्टार खिलाड़ी इसाक हिएन चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, जो टीम के लिए बड़ा झटका है. आइए जानते हैं कि इसाक को चोट कब और कहां लगी है.

चोटिल हुए स्वीडन के स्टार खिलाड़ी

इसाक हीएन को गुरुवार 25 जून 2026 को जापान के खिलाफ चोट लगी थी. स्वीडन और जापान के बीच 1-1 से मुकाबला ड्रॉ हुआ था, जिसके बाद स्वीडन ने राउंड ऑफ 32 में क्वालिफाई कर लिया था. हालांकि, स्वीडन फुटबॉल एसोसिशन ने शनिवार 27 जून को इसाक की चोट लेकर जानकारी दी है और बताया है कि वो टूर्नामेंट में आगे नहीं खेल पाएंगे.

डॉक्टर ने क्या कहा?

नेशनल टीम के डॉक्टर जोनास वर्नर ने इसाक की चोट को लेकर कहा, "इसाक के बाएं हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई है कि वो वर्ल्ड कप में आगे हिस्सा नहीं ले पाएंगे. वो अपने क्लब लौटेंगे और चोट का मतलब है कि वो कुछ समय के लिए फुटबॉल से दूर रहेंगे." हालांकि, इसाक के बाहर होने से टीम को असर पड़ सकता है, क्योंकि टीम को फ्रांस के खिलाफ नॉकआउट मैच खेलना है और इसाक इस मैच में अच्छी प्रदर्शन कर सकते थे.

स्वीडन के कोच ग्राहम पॉटर ने हिएन को लेकर कहा, "इस तरह चोट के साथ वर्ल्ड कप खत्म करना बहुत दुख की बात है और हम उन्हें हर मुमकिन तरीके से सपोर्ट करेंगे. ये उनके लिए दुख की बात है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो और मजबूत होकर वापस आएंगे."

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