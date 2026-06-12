FIFA World Cup 2026: जापान को ओपनिंग मुकाबले से पहले बड़ा झटका, कप्तान वातारू एंडो चोट के कारण बाहर, संन्यास की घोषणा भी की

FIFA World Cup: चोट के कारण जापान की फुटबॉल टीम के कप्तान और धाकड़ मिडफील्डर वातारू एंडो विश्वकप से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह को इटाकुरा को नया कप्तान बनाया गया है. टीम में वातारू एंडो की जगह फॉरवर्ड शूटो माचिनो को शामिल किया गया है.

FIFA World Cup: जापान की फुटबॉल टीम को फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपने ओपनिंग मुकाबले से पहले बड़ा झटका लगा है. टीम के कप्तान वातारू एंडो ने पैर की चोट के कारण टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है. इसके साथ ही 33 वर्षीय मिडफील्डर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की भी घोषणा कर दी है. जापान के नेशनल टीम डायरेक्टर मासाकुनी यामामोटो ने पुष्टि की है कि एंडो अपनी चोट से पूरी तरह उबर नहीं सके हैं और इस कारण वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा नहीं होंगे. जापान को फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 14 जून को नीदरलैंड्स के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करनी है.

फरवरी के आखिर में हुई थी सर्जरी

एंडो जापान की टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं. उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग अभियान में टीम की कप्तानी की थी और मिडफील्ड में उनकी भूमिका बेहद अहम रही. फरवरी के आखिर में उनके पैर की सर्जरी हुई थी और तब से वह लगातार फिटनेस हासिल करने की कोशिश कर रहे थे. हालांकि, तमाम प्रयासों के बावजूद वह मैच खेलने के लिए फिट होने में नाकाम रहे हैं.

एंडो ने 31 मई को आइसलैंड के खिलाफ खेले गए एक फ्रेंडली मैच में वापसी की थी. उस मुकाबले में उन्होंने पहले हाफ में हिस्सा लिया था, लेकिन इसके बाद भी उनकी फिटनेस को लेकर सवाल बने रहे. वर्ल्ड कप कैंप के दौरान भी वह बाकी खिलाड़ियों से अलग ट्रेनिंग कर रहे थे. उम्मीद थी कि वह समय पर फिट हो जाएंगे, लेकिन आखिरकार उन्हें टूर्नामेंट से हटने का फैसला लेना पड़ा.

कौन होगा जापान का नया कप्तान?

एंडो की जगह सेंटर-बैक को इटाकुरा को नया कप्तान बनाया गया है. वहीं, जापान फुटबॉल संघ ने एंडो की जगह फॉरवर्ड शूटो माचिनो को टीम में शामिल किया है. टाकुरा इससे पहले भी मार्च में कोलंबिया के खिलाफ एक मैच में कप्तानी कर चुके हैं.

एंडो ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने का भी ऐलान किया

वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद एंडो ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने का भी ऐलान कर दिया. एंडो ने कहा कि चोट के बाद से उन्होंने वापसी के लिए हर संभव कोशिश की और उन्हें किसी बात का पछतावा नहीं है. उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाने का दुख जरूर है, लेकिन उन्हें इस बात पर गर्व है कि कतर वर्ल्ड कप के बाद टीम ने जिस तरह प्रगति की, उसमें वह कप्तान के रूप में योगदान दे सके.

एंडो ने टीम पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि मौजूदा जापानी टीम बेहद मजबूत है और वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है. उन्होंने कहा कि अब वह एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक फैन के रूप में जापान की टीम का समर्थन करेंगे. वातारू एंडो ने जापान के लिए 73 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और टीम को कई यादगार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. ग्रुप एफ में मौजूद जापान की टीम अब नए कप्तान की अगुवाई में दमदार प्रदर्शन करने का प्रयास करेगी.



(इनपुट- IANS)

