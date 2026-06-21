FIFA World Cup 2026 Live Streaming: 22 जून को किन टीमों के बीच होगी भिड़ंत? जानें भारत में कब और कहां देखें लाइव

FIFA World Cup 2026 Live Streaming in India: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सोमवार 22 जून को अर्जेंटीना बनाम ऑस्ट्रिया समेत बेल्जियम बनाम ईरान तक के मुकाबले खेले जाने हैं.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सोमवार 22 जून को अर्जेंटीना बनाम ऑस्ट्रिया समेत बेल्जियम बनाम ईरान तक के मुकाबले खेले जाने हैं. मंडे को फैंस का शेड्यूल पूरा बिजी रहने वाला है. 22 जून को तड़के सुबह से लेकर रात तक मुकाबले खेले जाने हैं. हालांकि, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर भारत में काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि फैंस आसानी से मुकाबला नहीं देख पा रहे हैं. ऐसे में आप यहां जान सकते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 21 जून के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग कब और कहां होगी.

कितनी टीमों के बीच 22 जून को खेले जाएंगे मुकाबले?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सोमवार 22 जून को 8 टीमों के बीच 4 मुकाबले खेले जाने हैं. मंडे को फैंस का शेड्यूल पूरी तरह बिजी रहेगा और फैंस सुबह से रात तक मुकाबले का लुत्फ सकेंगे.

किन टीमों के बीच खेले जाएंगे मुकाबले?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सोमवार 22 जून को बेल्जियम बनाम ईरान, उरुग्वे बनाम केप वर्दे, न्यूजीलैंड बनाम मिस्र और अर्जेंटीना बनाम ऑस्ट्रिया के बीच मुकाबले खेले जाने हैं.

कितने बजे किस टीम का मुकाबला?

सोमवार 22 जून को बेल्जियम बनाम ईरान के बीच सुबह 12.30 बजे मुकाबला खेला जाएगा. वहीं उरुग्वे बनाम केप वर्दे के बीच सुबह 3.30 बजे, न्यूजीलैंड बनाम मिस्र के बीच सुबह 6.30 बजे और अर्जेंटीना बनाम ऑस्ट्रिया के बीच रात 10.30 बजे मुकाबला खेला जाएगा.

भारत में टीवी पर कहां देख सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैच?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 टेलीविजन पर हाल ही में लॉन्च हुए यूनाईट8 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाया जाएगा. मैच चार चैनलों पर दिखाए जाएंगे, जिसमें यूनाईट8 स्पोर्ट्स 1 (हिंदी), यूनाईट8 स्पोर्ट्स 1 एचडी (हिंदी), यूनाईट8 स्पोर्ट्स 2 (इंग्लिश) और यूनाईट8 स्पोर्ट्स 2 एचडी (इंग्लिश).

भारत में कहां होगी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले को फैंस 'जी5' ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

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