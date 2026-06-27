FIFA World Cup 2026 Live Streaming: 28 जून को किन टीमों के बीच होगी भिड़ंत? जानें भारत में कब और कहां देखें लाइव

fifa world cup 2026 28 june schedule: रविवार 28 जून फैंस के लिए काफी मजेदार होने वाला है. क्योंकि रविवार को कुल 6 मुकाबले खेले जाएंगे, जिससे फैंस का शेड्यूल पूरी तरह बिजी रहेगा.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 28 जून को ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले खेले जाने हैं. क्योंकि 29 जून से राउंड ऑफ 32 खेला जाएगा, जिसमें 32 टीमों के बीच नॉकआउट मैच होंगे. लेकिन इससे पहले रविवार 28 जून फैंस के लिए काफी मजेदार होने वाला है. क्योंकि रविवार को कुल 6 मुकाबले खेले जाएंगे, जिससे फैंस का शेड्यूल पूरी तरह बिजी रहेगा. आइए जानते हैं कि इन मैचों में भारत में कब, कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं. यहां आपको लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स मिल जाएंगी.

कितनी टीमों के बीच 28 जून को खेले जाएंगे मुकाबले?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में रविवार 28 जून को 12 टीमों के बीच 6 मुकाबले खेले जाने हैं. रविरा को फैंस का शेड्यूल पूरी तरह बिजी रहेगा और फैंस सुबह से रात तक मुकाबले का लुत्फ सकेंगे.

किन टीमों के बीच खेले जाएंगे मुकाबले?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में रविवार 28 जून को पनामा बनाम इंग्लैंड, क्रोएशिया बनाम घाना, कोलम्बिया बनाम पुर्तगाल, डीआर कांगो बनाम उज्बेकिस्तान, अल्जीरिया बनाम ऑस्ट्रिया और जॉर्डन बनाम अर्जेटीना के बीच मुकाबले खेले जाएंगे.

कितने बजे किस टीम का मुकाबला?

भारतीय समयानुसार, पनामा बनाम इंग्लैंड के बीच सुबह 2.30 बजे, क्रोएशिया बनाम घाना के बीच सुबह 2.30 बजे, कोलम्बिया बनाम पुर्तगाल के बीच सुबह 5 बजे, डीआर कांगो बनाम उज्बेकिस्तान के बीच सुबह 5 बजे, अल्जीरिया बनाम ऑस्ट्रिया के बीच सुबह 7.30 बजे और जॉर्डन बनाम अर्जेटीना के बीच भी सुबह 7.30 बजे मुकाबला खेला जाएगा.

भारत में टीवी पर कहां देख सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैच?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 टेलीविजन पर हाल ही में लॉन्च हुए यूनाईट8 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाया जाएगा. मैच चार चैनलों पर दिखाए जाएंगे, जिसमें यूनाईट8 स्पोर्ट्स 1 (हिंदी), यूनाईट8 स्पोर्ट्स 1 एचडी (हिंदी), यूनाईट8 स्पोर्ट्स 2 (इंग्लिश) और यूनाईट8 स्पोर्ट्स 2 एचडी (इंग्लिश).

भारत में कहां होगी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले को फैंस 'जी5' ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

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