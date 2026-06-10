FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
जॉब के साथ अपना बिजनेस कैसे शुरू करें? इन 5 आइडिया से होगी एक्स्ट्रा इनकम

जॉब के साथ अपना बिजनेस कैसे शुरू करें? इन 5 आइडिया से होगी अच्छी कमाई

Rajasthan BSTC Result 2026: राजस्थान प्री-डीएलएड रिजल्ट आउट, जानें जनरल से OBC तक पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी

राजस्थान प्री-डीएलएड रिजल्ट आउट, जानें जनरल से OBC तक पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी

Gold Silver Price: अचानक से फिसल गये सोने-चांदी के दाम? मिडिल ईस्ट से जुड़ी है वजह, जानिए आज गोल्ड सिल्वर के दाम

अचानक से फिसल गये सोने-चांदी के दाम? मिडिल ईस्ट से जुड़ी है वजह, जानिए आज गोल्ड सिल्वर के दाम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
गेटवे ऑफ इंडिया के सबसे पास कौन-सा रेलवे स्टेशन है? सिर्फ 1.8 KM दूरी, चर्च से जुड़ा है नाम

गेटवे ऑफ इंडिया के सबसे पास कौन-सा रेलवे स्टेशन है? सिर्फ 1.8 KM दूरी, चर्च से जुड़ा है नाम

दुनिया की अनोखी नदी जो Equator को दो बार करती है पार, 2 देशों की राजधानियों के बीच खींचती है सीमा

दुनिया की अनोखी नदी जो Equator को दो बार करती है पार, 2 देशों की राजधानियों के बीच खींचती है सीमा

अमेरिका-रूस-चीन में किसके पास हैं सबसे ज्यादा परमाणु हथियार? लिस्ट में किस नंबर पर है भारत

अमेरिका-रूस-चीन में किसके पास हैं सबसे ज्यादा परमाणु हथियार? लिस्ट में किस नंबर पर है भारत

Homeस्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

FIFA World Cup 2026 Live Streaming: भारत में कब, कहां और कैसे देखें फीफा वर्ल्ड कप? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

FIFA World Cup 2026 Live Streaming in India: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत शुक्रवार 12 जून से होने जा रहा है. इस बार मेगा इवेंट की मेजबानी कुल 3 देश कर रहे हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 10, 2026, 04:54 PM IST

FIFA World Cup 2026 Live Streaming: भारत में कब, कहां और कैसे देखें फीफा वर्ल्ड कप? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

FIFA World Cup 2026 Live Streaming

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत शुक्रवार 12 जून 2026 से होगी.
  • फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल 48 टीमें हिस्सा ले रहे हैं. 
  • फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे.
  • भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 अलग-अलग समय पर खेला जाएगा. 

FIFA World Cup 2026 Live Streaming in India: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत शुक्रवार 12 जून से होने जा रहा है. इस बार मेगा इवेंट की मेजबानी कुल 3 देश कर रहे हैं. इतना ही नहीं, इस इवेंट में कुल 48 टीमों मे हिस्सा लिया है, जिनके बीच कुल 104 मुकाबले खेले जाने हैं. इस इवेंट को दुनियाभर में देखा जाता है. फुटबॉल का ये इवेंट भारत में भी पसंद किया जाता है. ऐसे में फैंस जानना चाहते हैं कि फीफा के मुकाबले भारत में कब, कहां और कैसे देख सकते हैं. आइए जानते हैं कि भारतीय समयानुसाप कितने बजे मुकाबले खेले जाएंगे और लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी. 

कहां खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप 2026? 

फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी यूएसए, मेक्सिको और कनाडा कर रहे हैं. इन देशों में फीफा के मुकाबले खेले जाने हैं. 

भारत में कितने बजे से खेले जाएंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले भारक में अलग-अलग समय पर मुकाबले खेले जाएंगे. रात 10.30 बजे, रात 12.30 बजे, रात 1.30 बजे से 2.30 बजे तक, सुबह 3.20 बजे से 6.30 बजे तक और सुबह 7.30 बजे से 10.30 बजे तक मुकाबले खेले जाने हैं. इन सभी स्लॉट में मुकाबले खेले जाएंगे. 

कितने चरण में खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप 2026?

  • ग्रुप स्टेज मुकाबले- 12 जून से 28 जून 2026 तक
  • राउंड ऑफ 32 मुकाबले- 29 जून से 4 जुलाई तक
  • राउंड ऑफ 16 मुकाबले- 5 जुलाई से 8 जुलाई तक
  • क्वार्टर फाइनल मुकाबले- 10 जुलाई से 12 जुलाई तक
  • सेमीफाइनल मुकाबले- 15 जुलाई से 16 जुलाई तक
  • तीसरे स्थान का मुकाबला- 19 जुलाई
  • फाइनल मुकाबला- 20 जुलाई

किन टीमों ने लिया है हिस्सा?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल 48 टीमों ने हिस्सा लिया है, जिन्हें ग्रुपों में बांटा गया है. इसमें मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, चेक रिपब्लिक, कनाडा, बोस्निया, हर्जेगोविना, कतर, स्विट्जरलैंड, ब्राजील, मोरक्को, हैती, स्कॉटलैंड, अमेरिका, पैराग्वे, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, जर्मनी, कुराकाओ, आइवरी कोस्ट, इक्वाडोर, नीदरलैंड, जापान, स्वीडन, ट्यूनीशिया, बेल्जियम, मिस्र, ईरान, न्यूजीलैंड, स्पेन, काबो वर्डे, सऊदी अरब, उरुग्वे, फ्रांस, सेनेगल, इराक, नॉर्वे, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया, जॉर्डन, पुर्तगाल, डीआर कांगो, उज्बेकिस्तान, कोलंबिया, इंग्लैंड, क्रोएशिया, घाना और पनामा.

कितने मुकाबले खेले जाएंगे?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 48 टीमों के बीच कुल 104 मुकाबले खेले जाने हैं, जिसमें पहले ग्रुप स्टेज मुकाबले होंगे. फिर राउंड ऑफ 32 मुकाबले. उसके बाद राउंड ऑफ 16 मुकाबले. फिर क्वार्टर फाइनल मुकाबले, सेमीफाइनल मुकाबले और तीसरे स्थान का मुकाबला और फिर अंत में फाइनल खेला जाएगा. 

कहां लाइव देख सकेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 को भारत में लाइव Unite8 Sports नेटवर्क के Unite8 Sports 1, 1 HD, 2 और 2 HD पर लाइव देख सकते हैं. इसके अलावा इसकी लाइव स्ट्रीमिंग Zee5 ऐप और वेबसाइट पर होगी, जिसका लिंक यहां उलब्ध है... https://www.zee5.com/

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
गेटवे ऑफ इंडिया के सबसे पास कौन-सा रेलवे स्टेशन है? सिर्फ 1.8 KM दूरी, चर्च से जुड़ा है नाम
गेटवे ऑफ इंडिया के सबसे पास कौन-सा रेलवे स्टेशन है? सिर्फ 1.8 KM दूरी, चर्च से जुड़ा है नाम
दुनिया की अनोखी नदी जो Equator को दो बार करती है पार, 2 देशों की राजधानियों के बीच खींचती है सीमा
दुनिया की अनोखी नदी जो Equator को दो बार करती है पार, 2 देशों की राजधानियों के बीच खींचती है सीमा
अमेरिका-रूस-चीन में किसके पास हैं सबसे ज्यादा परमाणु हथियार? लिस्ट में किस नंबर पर है भारत
अमेरिका-रूस-चीन में किसके पास हैं सबसे ज्यादा परमाणु हथियार? लिस्ट में किस नंबर पर है भारत
23,000 करोड़ की लागत से 300 के-9 वज्र होवित्जर खरीदने की तैयारी में भारतीय सेना, जानिए इस तोप की ताकत और खासियत
23,000 करोड़ की लागत से 300 के-9 वज्र होवित्जर खरीदने की तैयारी में भारतीय सेना, जानिए इस तोप की ताकत और खासियत
आजादी के बाद पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था ये गांव, 24 साल बाद कैसे मिला भारत को वापस?
आजादी के बाद पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था ये गांव, 24 साल बाद कैसे मिला भारत को वापस?
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement