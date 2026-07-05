FIFA world Cup 2026 Live Streaming: 6 जुलाई को किन टीमों के बीच होगी भिड़ंत? जानें भारत में कब, कहां और कैसे देखें लाइव

FIFA world Cup 2026 Live Streaming: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 मुकाबले खेले जा रहे हैं. इस दौरान सोमवार 6 जुलाई, 2026 को चार टीमों के बीच दो मुकाबले खेले जाएंगे.

FIFA world Cup 2026 Live Streaming (Photo Z5)

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 मुकाबले खेले जा रहे हैं. इस दौरान सोमवार 6 जुलाई, 2026 को चार टीमों के बीच दो मुकाबले खेले जाएंगे. सोमवार को फैंस को रोमांचक मुकाबले देखने को मिल सकते हैं और वो मैच का लुत्फ भारत से भी उठा सकते हैं. इस दिन ब्राजील और नॉर्वे के बीच मुकाबला होगा, जिसके बाद मेक्सिको और इंग्लैंड के बीच भी मुकाबला खेला जाएगा. हालांकि, दोनों ही मैच काफी रोमांचत हो सकता है. आइए जानते हैं कि भारत में कब, कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं.

कितनी टीमों के बीच 6 जुलाई 2026 को खेले जाएंगे मुकाबले?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में चार टीमों के बीच दो मुकाबले खेले जाने हैं. फैंस सोमवार को रोमांचित मुकाबले का लुत्फ उठा सकते हैं.

किन टीमों के बीच खेले जाएंगे मुकाबले?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में ब्राजील और नॉर्वे और मेक्सिको और इंग्लैंड के बीच दो मुकाबले खेले जाएंगे.

कितने बजे किस टीम का मुकाबला?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में ब्राजील और नॉर्वे के बीच सुबह 1.30 बजे से मुकाबला खेला जाएगा, जबकि मेक्सिको और इंग्लैंड के बीच सुबह 5.30 बजे से मुकाबला खेला जाएगा.

भारत में टीवी पर कहां देख सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैच?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 टेलीविजन पर हाल ही में लॉन्च हुए यूनाईट8 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाया जाएगा. मैच चार चैनलों पर दिखाए जाएंगे, जिसमें यूनाईट8 स्पोर्ट्स 1 (हिंदी), यूनाईट8 स्पोर्ट्स 1 एचडी (हिंदी), यूनाईट8 स्पोर्ट्स 2 (इंग्लिश) और यूनाईट8 स्पोर्ट्स 2 एचडी (इंग्लिश).

भारत में कहां होगी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले को फैंस 'जी5' ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

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