FIFA World Cup 2026 Live Streaming: 26 जून को किन टीमों के बीच होगी भिड़ंत? जानें भारत में कब और कहां देखें लाइव

FIFA World Cup 2026 Live Streaming in India: फीफा 2026 में शुक्रवार को 12 टीमों के बीच मुकाबला खेला जाना है, जिसे फैंस भारत से भी लाइव देख सकते हैं और उनका पूरे दिन का शेड्यूल बिजी रहने वाला है.

भारत में भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच देखने को मिला है और फैंस के बीच काफी उत्साह भी देखने को मिली है. वहीं भारतीय फैंस फीफा के मुकाबले भारत से लाइव देखना चाहते हैं, जिसके लिए वो आसान तरीका तलाशते हैं. फीफा 2026 में शुक्रवार को 12 टीमों के बीच मुकाबला खेला जाना है, जिसे फैंस भारत से भी लाइव देख सकते हैं और उनका पूरे दिन का शेड्यूल बिजी रहने वाला है. आइए जानते हैं कि ये मुकाबले भारत में कब, कहां और कैसे देख सकते हैं.

कितनी टीमों के बीच 26 जून को खेले जाएंगे मुकाबले?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शुक्रवार 25 जून को 6 टीमों के बीच 12 मुकाबले खेले जाने हैं. शुक्रवार को फैंस का शेड्यूल पूरी तरह बिजी रहेगा और फैंस सुबह से रात तक मुकाबले का लुत्फ सकेंगे.

किन टीमों के बीच खेले जाएंगे मुकाबले?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शुक्रवार 26 जून को कुरासाओ बनाम कोत द ईवोआर, इक्वाडोर बनाम जर्मनी, ट्यूनिशिया बनाम नीदरलैंड, जापान बनाम स्वीडन, तुर्की बनाम यूएसए और पैराग्वे बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले खेले जाने हैं.

कितने बजे किस टीम का मुकाबला?

कुरासाओ बनाम कोत द ईवोआर के बीच सुबह 1.30 बजे, इक्वाडोर बनाम जर्मनी सुबह 1.30 बजे, ट्यूनिशिया बनाम नीदरलैंड सुबह 4.30 बजे, जापान बनाम स्वीडन सुबह 4.30 बजे, तुर्की बनाम यूएसए सुबह 7.30 बजे और पैराग्वे बनाम ऑस्ट्रेलिया सुबह 7.30 बजे मुकाबल खेला जाएगा.

भारत में टीवी पर कहां देख सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैच?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 टेलीविजन पर हाल ही में लॉन्च हुए यूनाईट8 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाया जाएगा. मैच चार चैनलों पर दिखाए जाएंगे, जिसमें यूनाईट8 स्पोर्ट्स 1 (हिंदी), यूनाईट8 स्पोर्ट्स 1 एचडी (हिंदी), यूनाईट8 स्पोर्ट्स 2 (इंग्लिश) और यूनाईट8 स्पोर्ट्स 2 एचडी (इंग्लिश).

भारत में कहां होगी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले को फैंस 'जी5' ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से