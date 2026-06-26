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स्पोर्ट्स

FIFA World Cup 2026 Live Streaming: 27 जून को इन 12 टीमों के बीच होगी भिड़ंत? जानें भारत में कब और कहां देखें लाइव

FIFA World Cup 2026 Live Streaming: 27 जून शनिवार को फीफा 2026 में कुल 12 टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा, जिसे फैंस कल पूरी तरह बिजी रहेंगे और मैच का लुत्फ उठा सकेंगे.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 26, 2026, 05:48 PM IST

FIFA World Cup 2026 Live Streaming: 27 जून को इन 12 टीमों के बीच होगी भिड़ंत? जानें भारत में कब और कहां देखें लाइव

FIFA World Cup 2026 Live Streaming

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज मुकाबले 28 जून तक खेले जाएंगे, जिसके बाद राउंड ऑफ 32 मुकाबले होंगे. वहीं ग्रुप स्टेड मुकाबलों में कई बड़े रिकॉर्ड्स टूटे और बने हैं, जिसकी वजह से फैंस फीफा को लेकर काफी उत्साहित हैं. भारत में भी फीफा का क्रेज देखने को मिला है और फैंस सभी मैचों को लाइव देख रहे हैं. 27 जून शनिवार को फीफा 2026 में कुल 12 टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा, जिसे फैंस कल पूरी तरह बिजी रहेंगे और मैच का लुत्फ उठा सकेंगे. आइए जानते हैं कि भारत में कब, कहां और कैसे इन मुकाबलों को लाइव देख सकते हैं. 

कितनी टीमों के बीच 27 जून को खेले जाएंगे मुकाबले?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शनिवार 27 जून को 12 टीमों के बीच 6 मुकाबले खेले जाने हैं. शनिवार को फैंस का शेड्यूल पूरी तरह बिजी रहेगा और फैंस सुबह से रात तक मुकाबले का लुत्फ सकेंगे.

किन टीमों के बीच खेले जाएंगे मुकाबले?     

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शनिवार 27 जून को नॉर्वे बनाम फ्रांस, सेनेगल बनाम इराक, केप वर्दे बनाम साऊदी अरब, उरुग्वे बनाम स्पेन, न्यूजीलैंड बनाम बेल्जियम और मिस्र बनाम ईरान के बीच मुकाबले खेले जाएंगे. 

कितने बजे किस टीम का मुकाबला?  

नॉर्वे बनाम फ्रांस के बीच सुबह 12.30 बजे, सेनेगल बनाम इराक सुबह 12.30 बजे, केप वर्दे बनाम साऊदी अरब सुबह 5.30 बजे, उरुग्वे बनाम स्पेन सुबह 5.30 बजे, न्यूजीलैंड बनाम बेल्जियम सुबह 8.30 बजे और मिस्र बनाम ईरान सुबह 8.30 बजे मुकाबल खेला जाएगा. 

भारत में टीवी पर कहां देख सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैच?       

फीफा वर्ल्ड कप 2026 टेलीविजन पर हाल ही में लॉन्च हुए यूनाईट8 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाया जाएगा. मैच चार चैनलों पर दिखाए जाएंगे, जिसमें यूनाईट8 स्पोर्ट्स 1 (हिंदी), यूनाईट8 स्पोर्ट्स 1 एचडी (हिंदी), यूनाईट8 स्पोर्ट्स 2 (इंग्लिश) और यूनाईट8 स्पोर्ट्स 2 एचडी (इंग्लिश).   

भारत में कहां होगी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग?       

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले को फैंस 'जी5' ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

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