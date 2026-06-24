FIFA World Cup 2026 Live Streaming: 25 जून को इन 12 टीमों के बीच होगी भिड़ंत, जानें भारत में कब और कहां देखें लाइव

FIFA World Cup 2026 Live Streaming: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गुरुवार 25 जून को बहुत ही खास दिन है. क्योंकि इस दिन फीफा में एक-दो नहीं बल्कि 6 मुकाबले खेले जाने हैं.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गुरुवार 25 जून को बहुत ही खास दिन है. क्योंकि इस दिन फीफा में एक-दो नहीं बल्कि 6 मुकाबले खेले जाने हैं. फैंस भारत में भी इन सभी मैचों का लुत्फ आसानी से उठा सकते हैं. शुक्रवार को मोरक्को बनाम हाइती से लेकर स्कॉटलैंड बनाम ब्राजील तक मुकाबले खेले जाने हैं. आइए जानते हैं कि इन सभी मैचों को भारत में कब, कहां और कैसे देख सकते हैं और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी.

कितनी टीमों के बीच 25 जून को खेले जाएंगे मुकाबले?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गुरुवार 25 जून को 6 टीमों के बीच 6 मुकाबले खेले जाने हैं. गुरुवार को फैंस का शेड्यूल पूरी तरह बिजी रहेगा और फैंस सुबह से रात तक मुकाबले का लुत्फ सकेंगे.

किन टीमों के बीच खेले जाएंगे मुकाबले?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शुक्रवार 25 जून को स्विट्जरलैंड बनाम कनाडा,

बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना बनाम कतर, मोरक्को बनाम हाइती, स्कॉटलैंड बनाम ब्राजील, साउथ अफ्रीका बनाम साउथ कोरिया और चेकिया और मेक्सिको के बीच मुकाबले खेले जाएंगे.

कितने बजे किस टीम का मुकाबला?

शुक्रवार 25 जून को स्विट्जरलैंड बनाम कनाडा के बीच सुबह 12.30 बजे मुकाबला खेला जाएगा. बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना बनाम कतर के बीच सुबह 12.30 बजे, मोरक्को बनाम हाइती के बीच सुबह 3.30 बजे खेला जाएगा. स्कॉटलैंड बनाम ब्राजील के बीच 3.30 बजे मुकाबला खेला जाएगा. साउथ अफ्रीका बनाम साउथ कोरिया के बीच सुबह 6.30 बजे और चेकिया और मेक्सिको के बीच 6.30 बजे ही मैच खेला जाना है.

भारत में टीवी पर कहां देख सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैच?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 टेलीविजन पर हाल ही में लॉन्च हुए यूनाईट8 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाया जाएगा. मैच चार चैनलों पर दिखाए जाएंगे, जिसमें यूनाईट8 स्पोर्ट्स 1 (हिंदी), यूनाईट8 स्पोर्ट्स 1 एचडी (हिंदी), यूनाईट8 स्पोर्ट्स 2 (इंग्लिश) और यूनाईट8 स्पोर्ट्स 2 एचडी (इंग्लिश).

भारत में कहां होगी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले को फैंस 'जी5' ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

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