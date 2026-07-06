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FIFA World Cup 2026 Live Streaming: 7 जुलाई को किन टीमों को होगी भिड़ंत? जानें भारत में कब, कहां और कैसे देखें लाइव

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

FIFA World Cup 2026 Live Streaming: 7 जुलाई को किन टीमों को होगी भिड़ंत? जानें भारत में कब, कहां और कैसे देखें लाइव

FIFA World Cup 2026 Live Streaming: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में मंगलवार 7 जुलाई को रोनाल्डो और मेसी एक बार फिर एक्शन में नजर आएंगे.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 06, 2026, 05:50 PM IST

FIFA World Cup 2026 Live Streaming: 7 जुलाई को किन टीमों को होगी भिड़ंत? जानें भारत में कब, कहां और कैसे देखें लाइव

FIFA World Cup 2026 Live Streaming (PHOTO Z5) 

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में मंगलवार 7 जुलाई को रोनाल्डो और मेसी एक बार फिर एक्शन में नजर आएंगे. दोनों ही दिग्गज अपनी-अपनी टीमों जीत दिलाना चाहेंगे और क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करना चाहेंगे. पुर्तगाल अपना मैच स्पेन के खिलाफ खेलेगी, जबकि अर्जेंटीना अपना मुकाबला मिस्र के खिलाफ खेलेगी. हालांकि, फैंस एक बार फिर अपने पसंदीदा फुटबॉलर को एक्शन में देख सकते हैं. रोनाल्डो ने अपने संन्यास को लेकर कन्फर्म किया है कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा. ऐसे में फैंस उन्हें लाइव देखना चाहेंगे. आइए जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले भारत में कब, कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं. 

कितनी टीमों के बीच 7 जुलाई को खेले जाएंगे मुकाबले?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में 7 जुलाई मंगलवार को कुल 6 टीमों के बीच तीन मैच खेले जाएंगे. फैंस के लिए मंगलवार का शेड्यूल बिजी रहने वाला हैं और फैंस पूरे दिन मुकाबलों का लुत्फ उठा सकते हैं.

किन टीमों के बीच खेले जाएंगे मुकाबले?     

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल बनाम स्पेन, यूएसए बनाम बेल्जियम और अर्जेंटीना बनाम मिर्स के बीच मुकाबले खेले जाएंगे. 

FIFA 2026

कितने बजे किस टीम का मुकाबला?   

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल बनाम स्पेन के बीच सुबह 12.30 बजे खेला जाएगा. इसके अलावा यूएसए बनाम बेल्जियम के बीच सुबह 5.30 बजे और अर्जेंटीना बनाम मिस्र के बीच रात 9.30 बजे खेला जाएगा. 

भारत में टीवी पर कहां देख सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैच?          

फीफा वर्ल्ड कप 2026 टेलीविजन पर हाल ही में लॉन्च हुए यूनाईट8 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाया जाएगा. मैच चार चैनलों पर दिखाए जाएंगे, जिसमें यूनाईट8 स्पोर्ट्स 1 (हिंदी), यूनाईट8 स्पोर्ट्स 1 एचडी (हिंदी), यूनाईट8 स्पोर्ट्स 2 (इंग्लिश) और यूनाईट8 स्पोर्ट्स 2 एचडी (इंग्लिश).      

भारत में कहां होगी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग?          

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले को फैंस 'जी5' ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

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