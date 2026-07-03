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FIFA World Cup 2026 Live Streaming: 4 जुलाई को किन टीमों के बीच होगी भिड़ंत? जानें भारत में कब और कहां देखें लाइव

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

FIFA World Cup 2026 Live Streaming: 4 जुलाई को किन टीमों के बीच होगी भिड़ंत? जानें भारत में कब और कहां देखें लाइव

FIFA World Cup 2026 Live Streaming in hindi: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में शनिवार 4 जुलाई को अर्जेंटीना बनाम केप वर्दे समेत तीन मुकाबले खेले जाएंगे.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 03, 2026, 07:20 PM IST

FIFA World Cup 2026 Live Streaming: 4 जुलाई को किन टीमों के बीच होगी भिड़ंत? जानें भारत में कब और कहां देखें लाइव

FIFA World Cup 2026 Live Streaming 

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मुकाबले खेले जा रहे हैं, जिसमें 4 जुलाई 2026 को काफी अहम मुकाबले खेले जाएंगे. लियोनल मेसी की टीम एक बार फिर एक्शन में नजर आएगी. नॉकआउट मुकाबले में सभी टीमों जीतने के लिए पूरी ताकत लगाने वाली हैं. 4 जुलाई को अर्जेंटीना बनाम केप वर्दे समेत तीन मुकाबले खेले जाएंगे. आइए जानते हैं कि ये मुकाबले भारत में कब, कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं. आपको यहां पूरी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स मिल जाएगी. 

कितनी टीमों के बीच 4 जुलाई को खेले जाएंगे मुकाबले?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में 4 जुलाई शनिवार को कुल 6 टीमों के बीच तीन मैच खेले जाएंगे. फैंस के लिए शनिवार का शेड्यूल बिजी रहने वाला हैं और फैंस पूरे दिन मुकाबलों का लुत्फ उठा सकते हैं. 

किन टीमों के बीच खेले जाएंगे मुकाबले?     

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में अर्जेंटीना बनाम केप वर्दे, कोलम्बिया बनाम घाना और कनाडा बनाम मोरक्को के बीच मुकाबले खेले जाएंगे. 

कितने बजे किस टीम का मुकाबला?  

राउंड ऑफ 32 में अर्जेंटीना बनाम केप वर्दे के बीच सुबह 3.30 बजे मुकाबला खेला जाएगा, जबकि कोलम्बिया बनाम घाना के बीच सुबह 7 बजे और कनाडा बनाम मोरक्को के बीच रात 10.30 बजे मुकाबला खेला जाएगा.  

भारत में टीवी पर कहां देख सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैच?         

फीफा वर्ल्ड कप 2026 टेलीविजन पर हाल ही में लॉन्च हुए यूनाईट8 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाया जाएगा. मैच चार चैनलों पर दिखाए जाएंगे, जिसमें यूनाईट8 स्पोर्ट्स 1 (हिंदी), यूनाईट8 स्पोर्ट्स 1 एचडी (हिंदी), यूनाईट8 स्पोर्ट्स 2 (इंग्लिश) और यूनाईट8 स्पोर्ट्स 2 एचडी (इंग्लिश).     

भारत में कहां होगी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग?         

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले को फैंस 'जी5' ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

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