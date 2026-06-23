FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Alka Yagnik Padma Award 2026: अलका याग्निक-ममूटी सहित इन हस्तियों को मिला पद्म भूषण, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए अवार्ड

Alka Yagnik Padma Award 2026: अलका याग्निक-ममूटी सहित इन हस्तियों को मिला पद्म भूषण, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए अवार्ड

सेना के T-72 टैंक बनेंगे बिना चालक वाले रोबोटिक लड़ाकू वाहन, खुद ही करेंगे दुश्मन का काम तमाम, जानिए आर्मी की योजना

सेना के T-72 टैंक बनेंगे बिना चालक वाले रोबोटिक लड़ाकू वाहन, खुद ही करेंगे दुश्मन का काम तमाम, जानिए आर्मी की योजना

स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, दिल्ली में CM रेखा गुप्ता के आदेश पर बड़ा एक्शन

स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, दिल्ली में CM रेखा गुप्ता के आदेश पर बड़ा एक्शन

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

FIFA World Cup 2026 Live Streaming: 24 जून को इन 6 टीमों के बीच होगी भिड़ंत, जानें भारत में कब और कहां देखें लाइव

FIFA World Cup 2026 Live Streaming: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बुधवार 24 जून को फैंस का शेड्यूल बिजी रहने वाला है. बुधवार 6 टीमों के बीच तीन मुकाबले खेले जाने हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 23, 2026, 08:55 PM IST

FIFA World Cup 2026 Live Streaming: 24 जून को इन 6 टीमों के बीच होगी भिड़ंत, जानें भारत में कब और कहां देखें लाइव

FIFA World Cup 2026 Live Streaming

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बुधवार 24 जून को फैंस का शेड्यूल बिजी रहने वाला है. बुधवार 6 टीमों के बीच तीन मुकाबले खेले जाने हैं. भारत में फैंस इन सभी मैचों को लाइव आसानी से देख सकते हैं. इंग्लैंड बनाम घाना से लेकर कोलम्बिया बनाम डीआर कांगो के बीच मुकाबले खेले जाने हैं. आइए जानते हैं कि इन मुकाबलों को भारत में कब, कहां और कैसे देख सकते हैं. 

कितनी टीमों के बीच 24 जून को खेले जाएंगे मुकाबले?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बुधवार 24 जून को 6 टीमों के बीच 3 मुकाबले खेले जाने हैं. बुधवार को फैंस का शेड्यूल पूरी तरह बिजी रहेगा और फैंस सुबह से रात तक मुकाबले का लुत्फ सकेंगे.

किन टीमों के बीच खेले जाएंगे मुकाबले?  

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बुधवार 24 जून को इंग्लैंड बनाम घाना, पनामा बनाम क्रोएशिया, कोलम्बिया बनाम डीआर कांगो के बीच मुकाबले खेले जाने हैं. 

कितने बजे किस टीम का मुकाबला?  

बुधवार 24 जून को इंग्लैंड बनाम घाना के बीच सुबह 1.30 बजे मुकाबला खेला जाएगा. वहीं पनामा बनाम क्रोएशिया के बीच सुबह 4.30 बजे, कोलम्बिया बनाम डीआर कांगो के बीच सुबह 7.30 बजे खेला जाएगा. 

भारत में टीवी पर कहां देख सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैच?    

फीफा वर्ल्ड कप 2026 टेलीविजन पर हाल ही में लॉन्च हुए यूनाईट8 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाया जाएगा. मैच चार चैनलों पर दिखाए जाएंगे, जिसमें यूनाईट8 स्पोर्ट्स 1 (हिंदी), यूनाईट8 स्पोर्ट्स 1 एचडी (हिंदी), यूनाईट8 स्पोर्ट्स 2 (इंग्लिश) और यूनाईट8 स्पोर्ट्स 2 एचडी (इंग्लिश).   

भारत में कहां होगी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग?    

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले को फैंस 'जी5' ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से  

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement