FIFA World Cup 2026 Live Streaming: 24 जून को इन 6 टीमों के बीच होगी भिड़ंत, जानें भारत में कब और कहां देखें लाइव

FIFA World Cup 2026 Live Streaming: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बुधवार 24 जून को फैंस का शेड्यूल बिजी रहने वाला है. बुधवार 6 टीमों के बीच तीन मुकाबले खेले जाने हैं.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बुधवार 24 जून को फैंस का शेड्यूल बिजी रहने वाला है. बुधवार 6 टीमों के बीच तीन मुकाबले खेले जाने हैं. भारत में फैंस इन सभी मैचों को लाइव आसानी से देख सकते हैं. इंग्लैंड बनाम घाना से लेकर कोलम्बिया बनाम डीआर कांगो के बीच मुकाबले खेले जाने हैं. आइए जानते हैं कि इन मुकाबलों को भारत में कब, कहां और कैसे देख सकते हैं.

कितनी टीमों के बीच 24 जून को खेले जाएंगे मुकाबले?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बुधवार 24 जून को 6 टीमों के बीच 3 मुकाबले खेले जाने हैं. बुधवार को फैंस का शेड्यूल पूरी तरह बिजी रहेगा और फैंस सुबह से रात तक मुकाबले का लुत्फ सकेंगे.

किन टीमों के बीच खेले जाएंगे मुकाबले?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बुधवार 24 जून को इंग्लैंड बनाम घाना, पनामा बनाम क्रोएशिया, कोलम्बिया बनाम डीआर कांगो के बीच मुकाबले खेले जाने हैं.

कितने बजे किस टीम का मुकाबला?

बुधवार 24 जून को इंग्लैंड बनाम घाना के बीच सुबह 1.30 बजे मुकाबला खेला जाएगा. वहीं पनामा बनाम क्रोएशिया के बीच सुबह 4.30 बजे, कोलम्बिया बनाम डीआर कांगो के बीच सुबह 7.30 बजे खेला जाएगा.

भारत में टीवी पर कहां देख सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैच?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 टेलीविजन पर हाल ही में लॉन्च हुए यूनाईट8 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाया जाएगा. मैच चार चैनलों पर दिखाए जाएंगे, जिसमें यूनाईट8 स्पोर्ट्स 1 (हिंदी), यूनाईट8 स्पोर्ट्स 1 एचडी (हिंदी), यूनाईट8 स्पोर्ट्स 2 (इंग्लिश) और यूनाईट8 स्पोर्ट्स 2 एचडी (इंग्लिश).

भारत में कहां होगी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले को फैंस 'जी5' ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

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