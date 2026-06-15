FIFA World Cup 2026: ओल्ड-स्कूल अंदाज से जापान के कोच ने सबको चौंकाया! फैंस नहीं समझ पाए ये 'टाइम सीक्रेट'

फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) से एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पूरी दुनिया के फुटबॉल फैंस का ध्यान खींच लिया है.

जापान अपनी अनोखी तकनीकों और आविष्कारों से हमेशा दुनिया को हैरान करता रहा है, लेकिन इस बार यह कमाल किसी गैजेट ने नहीं, बल्कि उनके फुटबॉल कोच ने मैदान पर कर दिखाया है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सोमवार (15 जून 2026) को नीदरलैंड्स के खिलाफ डलास में खेले गए एक रोमांचक मुकाबले के दौरान, जापान के हेड कोच हाजीमे मोरियासु ने अपनी टीम को निर्देश देने के लिए एक ऐसा पुराना मगर असरदार तरीका अपनाया कि पूरी दुनिया उनकी मुरीद हो गई है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

मैच के दौरान सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो क्लिप्स तेजी से वायरल हुईं. इन वीडियो में कोच मोरियासु हाथ में एक छोटा सा व्हाइटबोर्ड लिए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर बड़े-बड़े नंबर लिखे हुए थे- जैसे 3, 2, और 1. स्टेडियम में करीब 69,285 दर्शकों का भारी हुजूम था और शोर इतना ज्यादा था कि चिल्लाकर खिलाड़ियों तक आवाज पहुंचाना नामुमकिन था. ऐसे में कोच ने मैदान पर मौजूद अपने खिलाड़ियों को सीधे निर्देश देने के लिए इस बोर्ड को हवा में लहराया.

कोच का यह दांव बिल्कुल सटीक बैठा. उस वक्त जापान की टीम नीदरलैंड्स से 2-1 से पीछे चल रही थी और मैच के आखिरी मिनट बचे थे. समय हाथ से निकलता देख खिलाड़ियों ने कोच के उन नंबरों को देखा, रणनीति समझी और खेल में गजब की तेजी आ गई. नतीजा यह हुआ कि जापान ने मैच के 88वें मिनट में शानदार गोल दागकर स्कोर 2-2 से बराबर कर लिया और हारते हुए मैच को ड्रॉ कराने में कामयाबी हासिल की.

'कमाल ही करते हैं जापानी'

इस अनोखे वाकये के बाद सोशल मीडिया पर फुटबॉल फैंस कोच मोरियासु की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोग यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन नंबरों का मतलब क्या था. एक फैन ने लिखा, "यह बेहद समझदारी भरा कदम है. इतने शोर वाले स्टेडियम में चिल्लाने से अच्छा है कि आप कोई ऐसी चीज दिखाएं जो खिलाड़ियों को साफ नजर आए." वहीं एक अन्य यूजर का कहना था, "जापानी लोग जब अपना दिमाग चलाते हैं, तो कुछ कमाल ही करते हैं. उनके आगे बस ताली बजाने का मन करता है."

क्या था उन नंबरों का राज?

इंटरनेट पर कई फुटबॉल एक्सपर्ट्स और फैंस इन नंबरों के पीछे के कोड को डिकोड करने में जुट गए हैं. एक यूजर ने अंदाजा लगाते हुए लिखा, "यह एक सीक्रेट इंस्ट्रक्शन कोड है. हर नंबर का मतलब एक खास प्लान या रणनीति से है. जापान फुटबॉल को सिर्फ टैलेंट या दौड़ने का खेल नहीं मानता, बल्कि इसे एक साइंस और स्टडी की तरह देखता है." कुछ फैंस ने मजाकिया अंदाज में भी अनुमान लगाया कि शायद इन नंबरों का मतलब 'कॉर्नर किक पर हेडर मारना' या 'गेंद की दिशा बदलना' रहा होगा.

वजह जो भी हो, लेकिन खेल के सबसे बड़े मंच पर इस तरह की ओल्ड-स्कूल यानी पारंपरिक तकनीक का इस्तेमाल कर मैच का पासा पलट देना वाकई काबिले-तारीफ है. दबाव के समय में कोच का यह शांत और व्यावहारिक दिमाग ही जापान की फुटबॉल टीम को दुनिया की सबसे अनुशासित टीमों में से एक बनाता है.

(इनपुट IANS से)