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FIFA World Cup 2026: कितनी टीमें डिफेंड कर पाईं हैं अपना टाइटल? क्या मैसी की अर्जेंटीना रच पाएगी इतिहास

फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) का रोमांच इस बार एक नए और बड़े रूप में दुनिया के सामने आ रहा है. इस महाकुंभ में जहां रिकॉर्ड 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 13, 2026, 03:29 PM IST

FIFA World Cup 2026: कितनी टीमें डिफेंड कर पाईं हैं अपना टाइटल? क्या मैसी की अर्जेंटीना रच पाएगी इतिहास

क्या मैसी की टीम डिफेंड कर पाएगी अपना टाइटल? (Image Source- X/@Argentina)

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  • फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इस बार 32 के बजाय रिकॉर्ड 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं 
  • पिछले 64 सालों में दुनिया की कोई भी टीम अपने खिताब को सफलतापूर्वक डिफेंड नहीं कर पाई है
  • साल 2022 में अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीता था 
  • अर्जेंटीना को इस बार भी खिताब का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है 

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच पूरी दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है. इस बार का वर्ल्ड कप और भी बड़ा और भव्य है, क्योंकि इसमें 32 के बजाय रिकॉर्ड 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं. लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट के बीच फुटबॉल फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यह चल रहा है कि क्या लियोनेल मैसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना की टीम इतिहास दोहरा पाएगी? क्या अर्जेंटीना अपने वर्ल्ड कप टाइटल को डिफेंड कर पाएगी?

फुटबॉल के इतिहास को देखें तो फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीतना जितना मुश्किल है, उसे अगली बार बचाए रखना यानी डिफेंड करना उससे कहीं ज्यादा कठिन काम है. जानिए वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक कितनी टीमें अपना टाइटल डिफेंड करने में कामयाब रही हैं और अर्जेंटीना के सामने इस बार क्या चुनौतियां हैं.

कितनी टीमों ने बचाया अपना खिताब?

फीफा वर्ल्ड कप के लगभग 100 साल के इतिहास में (पहला वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था) अब तक सिर्फ दो ही टीमें ऐसी रही हैं, जिन्होंने लगातार दो बार वर्ल्ड कप जीतने का कारनामा किया है. 

  • इटली (1934 और 1938)- सबसे पहले इटली ने साल 1934 में अपने घर में वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद 1938 में फ्रांस में हुए वर्ल्ड कप में भी अपना दबदबा कायम रखते हुए लगातार दूसरी बार ट्रॉफी उठाई.
  • ब्राजील (1958 और 1962)- इटली के बाद महान खिलाड़ी पेले के दौर में ब्राजील ने यह इतिहास रचा. ब्राजील ने 1958 में पहली बार वर्ल्ड कप जीता और फिर 1962 में चिली में हुए टूर्नामेंट में अपने खिताब को सफलतापूर्वक डिफेंड किया.

1962 के बाद से यानी पिछले 64 सालों में दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी टीम लगातार दो बार वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है. यहां तक कि खुद ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस और अर्जेंटीना जैसी महाशक्तियां भी दोबारा ऐसा करने में नाकाम रही हैं.

'चैंपियंस कर्स' का डर

फुटबॉल की दुनिया में एक शब्द बहुत मशहूर है- 'चैंपियंस कर्स' यानी चैंपियन का अभिशाप. पिछले कुछ दशकों में देखा गया है कि जो टीम वर्ल्ड कप जीतती है, वह अगले वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाती है. साल 1998 की चैंपियन फ्रांस 2002 में ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई.

2006 की चैंपियन इटली 2010 में, 2010 की चैंपियन स्पेन 2014 में और 2014 की चैंपियन जर्मनी 2018 के वर्ल्ड कप में पहले ही दौर में बाहर हो गई थी. हालांकि, 2018 की चैंपियन फ्रांस ने 2022 में इस कर्स को तोड़ा और फाइनल तक पहुंची, लेकिन वे भी खिताब डिफेंड नहीं कर पाए और अर्जेंटीना से हार गए.

क्या मैसी की अर्जेंटीना रचेगी इतिहास?

साल 2022 में कतर की धरती पर अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में हराकर तीसरी बार वर्ल्ड कप जीता था. अब साल 2026 में अर्जेंटीना के पास इटली और ब्राजील के एलीट क्लब में शामिल होने का सुनहरा मौका है.

अर्जेंटीना के पक्ष में क्या है?

टीम के पास लियोनेल मैसी जैसा जादुई खिलाड़ी और कप्तान है, जो मैदान पर किसी भी वक्त पासा पलट सकते हैं. इसके अलावा टीम के कोच लियोनेल स्कालोनी ने एक बेहद मजबूत और युवाओं से भरी टीम तैयार की है, जिसमें गजब का तालमेल है. टीम का हालिया प्रदर्शन भी बेहतरीन रहा है.

चुनौतियां क्या हैं?

गोल.कॉम के अनुसार सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस बार वर्ल्ड कप में 48 टीमें खेल रही हैं, जिसका मतलब है कि नॉकआउट स्टेज में मुकाबला और ज्यादा कड़ा होगा. इसके अलावा, मैसी की उम्र भी एक बड़ा फैक्टर है. खेल के इस स्तर पर लगातार अपनी फिटनेस और फॉर्म को बनाए रखना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता.

फीफा के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, अर्जेंटीना की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए उन्हें खिताब का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है. लेकिन इतिहास गवाह है कि वर्ल्ड कप में कभी भी पासा पलट सकता है. अगर अर्जेंटीना इस बार खिताब बचा लेती है, तो वह पिछले 64 सालों में ऐसा करने वाली पहली टीम बनेगी और लियोनेल मैसी का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा-हमेशा के लिए अमर हो जाएगा.

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