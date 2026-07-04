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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

FIFA World Cup 2026 Golden Boot Race: गोल्डन बूट रेस में लियोनल मेसी का दबदबा, जानें किसने लगाए सबसे ज्यादा गोल

FIFA World Cup 2026 Golden Boot Race: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में लियोनल मेसी से लेकर किलियन एम्बाप्पे समेत हैरी केन तक सभी दिग्गजों ने दमदार प्रदर्शन किया है और गोल्डन बूट की रेस में एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 04, 2026, 10:45 PM IST

FIFA World Cup 2026 Golden Boot Race: गोल्डन बूट रेस में लियोनल मेसी का दबदबा, जानें किसने लगाए सबसे ज्यादा गोल

FIFA World Cup 2026 Golden Boot Race (Photo: IANS)

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 में लियोनल मेसी से लेकर किलियन एम्बाप्पे समेत हैरी केन तक सभी दिग्गजों ने दमदार प्रदर्शन किया है और लगातार अपने नाम रिकॉर्ड्स बना रहे हैं. फीफा वर्ल्ड कप 2026 गोल्डन बूट की रेस में लियोनल मेसी का दबदबा बना हुआ है. उन्होंने इस वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 32 के मुकाबलों तक सबसे ज्यादा गोल लगाए हैं और कई महारिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. मेसी ने 39 साल की उम्र में ये साबित कर दिया है कि वो फुटबॉल की दुनिया के बेताज बादशाह हैं. हालांकि, गोल्डन बूट रेस में मेसी को फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे कड़ी टक्कर दी, लेकिन मेसी ने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया. आइए जानते हैं कि इस वर्ल्ड कप अब तक किसने सबसे ज्यादा गोल किए हैं. 

गोल्डन बूट रेस में मेसी के बाद किस खिलाड़ी का नाम?

अर्जेंटीना के दिग्गज कप्तान लियोनल मेसी ने केप वर्दे के खिलाफ एक गोल करते ही फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा 7 गोल पूरे कर लिए हैं. इतना ही नहीं, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने का भी रिकॉर्ड बनाया है. मेसी ने वर्ल्ड कप में अब तक 20 गोल पूरे कर लिए हैं. हालांकि, मेसी लगातार 8 मैचों में लगातार गोल करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं. इस वर्ल्ड कप में उन्होंने 7 गोल किए हैं और गोल्डन बूट रेस में पहले स्थान पर हैं. केप वर्दे के खिलाफ एक गोल करने से पहले मेसी और फ्रांस के कप्तान एम्बाप्पे के नाम 6-6 गोल थे, लेकिन अब मेसी ने एम्बाप्पे को पीछे छोड़ दिया है. 

वर्ल्ड कप में कैसा रहा मेसी का प्रदर्शन?

फीफा वर्ल्ड कप 2006 में लियोनल मेसी ने अपना पहला वर्ल्ड कप खेला था. इस दौरान उन्होंने एक गोल दागा था. उसके बाद साल 2010 में दूसरा वर्ल्ड कप खेला, जिसमें वो एक भी गोल नहीं दाग सके थे. फिर मेसी ने 2014 में 4 गोल, 2018 में 1 गोल, 2022 में 7 गोल और 2026 में अब तक 7 गोल दाग दिए हैं और पिछले वर्ल्ड कप का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ एक गोल दूर हैं. 

FIFA World Cup 2026 Golden Boot Race

मेसी-एम्बाप्पे समेत लिस्ट में इन दिग्गजों का नाम 

लियोनल मेसी और किलियन एम्बाप्पे के बाद गोल्डन बूट की रेस में इंग्लैंड के हैरी केन, नॉर्वे के एर्लिंग हालैंड और ब्राजील के विनिसियस जूनियर का नाम लिस्ट में शामिल है. हैरी केन ने अब तक 5 गोल दागे हैं, जबकि हालैंड ने भी 5 गोल ही किए हैं. इसके अलावा विनिसियस ने अब तक 4 गोल कर लिए हैं और वो लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं. हालांकि, स्पेन के मिकेल ओयारज़ाबल, फ्रांस के उस्मान डेम्बेले और सेनेगल के इस्माइला सार ने भी 4-4 गोल किए हैं. 

FIFA 2026

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