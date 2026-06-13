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FIFA World Cup 2026: क्या नेमार के बिना खेलेगा ब्राजील? स्टार प्लेयर की चोट पर आया बड़ा अपडेट

Neymar Injury Update: ब्राजील बनाम मोरक्को के बड़े मैच से पहले दुनिया भर के करोड़ों फैंस ये जानने को बेताब हैं कि क्या स्टार स्ट्राइकर नेमार जूनियर मैदान पर उतरेंगे या नहीं.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 13, 2026, 05:28 PM IST

FIFA World Cup 2026: क्या नेमार के बिना खेलेगा ब्राजील? स्टार प्लेयर की चोट पर आया बड़ा अपडेट

नेमार जूनियर (फाइल फोटो- IANS)

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  • फीफा वर्ल्ड कप 2026 में रविवार को ग्रुप सी के मुकाबले में ब्राजील का सामना मोरक्को से
  • नेमार को लगातार चोटों से जूझने के बावजूद टीम में शामिल करने पर ब्राजील में काफी विवाद 
  • पिछले महीने 17 मई को एक घरेलू मैच के दौरान चोटिल हुए थे नेमार
  • चोट के कारण वे पनामा और मिस्र के खिलाफ दोस्ताना मैच भी नहीं खेल पाए थे

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में रविवार (14 जून 2026) को फुटबॉल की सबसे लोकप्रिय टीमों में से एक, ब्राजील अपने सफर की शुरुआत करने जा रही है. फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप सी के इस मुकाबले में ब्राजील का सामना मोरक्को से होगा. लेकिन मैच से ठीक पहले दुनिया भर के फुटबॉल फैंस के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या नेमार जूनियर इस मैच में खेलेंगे? इस सवाल का जवाब अब पूरी तरह साफ हो चुका है.

ब्राजील के मुख्य कोच कार्लो एंसेलोटी ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है कि नेमार मोरक्को के खिलाफ होने वाले इस ओपनिंग मैच का हिस्सा नहीं होंगे. दरअसल, नेमार अभी भी अपनी चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं. एंसेलोटी ने कहा कि नेमार मैदान पर जल्द से जल्द वापसी करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और टीम को उम्मीद है कि वह अगले हफ्ते से पूरी ताकत के साथ ट्रेनिंग पर लौट आएंगे.

चोट और विवादों का चोली-दामन का साथ

नेमार को वर्ल्ड कप की टीम में शामिल किए जाने को लेकर ब्राजील में पहले ही काफी विवाद चल रहा था. कई पूर्व फुटबॉलर्स और फैंस इस फैसले से खुश नहीं थे, क्योंकि नेमार लगातार चोटों से जूझ रहे हैं. ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि कोच एंसेलोटी उन्हें टीम में जगह नहीं देंगे. 

इस बीच, नेमार को पिंडली में चोट लग गई, जिसकी वजह से वे पनामा और मिस्र के खिलाफ हुए दोस्ताना मैच भी नहीं खेल पाए थे. नेमार की चोट को लेकर उनके घरेलू क्लब सैंटोस की मेडिकल टीम की भी काफी आलोचना हुई, क्योंकि उन्होंने खिलाड़ी की फिटनेस पर कोई साफ जानकारी नहीं दी थी. नेमार पिछले महीने 17 मई को कोरितिबा के खिलाफ एक मैच के दौरान चोटिल हुए थे, जिसके ठीक बाद ब्राजील की वर्ल्ड कप टीम का ऐलान होना था.

क्लब और ब्राजील फुटबॉल बोर्ड की सफाई 

बढ़ते विवाद को देखते हुए सैंटोस क्लब ने एक बयान जारी कर कहा कि नेमार के ठीक होने की प्रक्रिया सही दिशा में चल रही है. उन्होंने बताया कि ब्राजील राष्ट्रीय टीम के फिजियोथेरेपिस्ट पिछले 10 सालों से नेमार के साथ काम कर रहे हैं और वे खिलाड़ी की रिकवरी क्षमता को अच्छी तरह जानते हैं. क्लब और ब्राजील फुटबॉल फेडरेशन की मेडिकल टीमें मिलकर काम कर रही हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि नेमार इस वर्ल्ड कप में आगे के मैचों के लिए पूरी तरह फिट हो जाएंगे.

फैंस को 3 साल से है इस पल का इंतजार

भले ही नेमार की फिटनेस पर सवाल उठ रहे हों, लेकिन मैदान पर उनका रिकॉर्ड लाजवाब है. वह 79 गोल के साथ ब्राजील के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं. दिलचस्प बात यह है कि अक्टूबर 2023 में घुटने की गंभीर चोट के बाद से नेमार ने ब्राजील की नेशनल जर्सी में एक भी मैच नहीं खेला है. 

अब भले ही मोरक्को के खिलाफ फैंस को निराशा हाथ लगी हो, लेकिन इस टूर्नामेंट में जब भी नेमार ब्राजील की 10 नंबर की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरेंगे, तो वह पल इस वर्ल्ड कप के सबसे यादगार लम्हों में से एक होगा.

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