FIFA World Cup 2022: फाइनल में फ्रांस के साथ हुई बेइमानी, Lionel Messi के दूसरे गोल पर उठ रहे सवाल

डीएनए हिंदी: फीफा वर्ल्ड कप 2022 (FIFA World Cup 2022 Final) का फाइनल मुकाबला खत्म हो चुका है और अर्जेंटीना ने फ्रांस (Argentina vs France) को हराकर खिताब जीत लिया है. इस घटना को दो दिन हो चुके हैं लेकिन दुनियाभर में मौजूद अर्जेंटीना और लियोनल मेसी (Lionel Messi) के फैंस आज भी जश्न मना रहे हैं. खुद अर्जेटीना के लोग अपने देश की तंगहाली को भूलकर जीत के जश्न में डूबे हुए हैं. फाइनल मुकाबले में फुलटाइम पर 3-3 के स्कोर रहने पर शूटआउट से नतीजा निकाला गया, जहां फ्रांस को 4-2 से हार का सामना करना पड़ा.

Ajinkya Rahane ने वापसी के लिए खटखटाया टीम का दरवाजा, हैदराबाद के खिलाफ जड़ा शतक

हालांकि कुछ फैंस का मानना है कि मैच पेनल्टी शूटआउट के लिए जाता ही नहीं अगर वीडियो रेफरी सही निर्णय लेते. फैंस ने लियोनल मेसी के दूसरे गोल पर सवाल उठाए. जिसके बाद फीफा विश्व कप फाइनल में लियोनल मेसी के दूसरे गोल ने एक बहस छेड़ दी है. लियोनल मेसी और एंजेल डि मारिया ने अर्जेंटीना के लिए दो गोल किए तो कलियन एम्बाप्पे ने अकेले दो गोल कर स्कोर 2-2 से बराबरी पर ला लिया. अतिरिक्त समय में मेसी ने एक और गोल कर अर्जेंटीना को 3-2 से आगे कर दिया. इसी गोल के बारे में फैंस के बीच लगातार बातें हो रही हैं और उनके मुताबिक यह गोल नहीं होना चाहिए थे.

Lionel Messi बने इंस्टाग्राम के भी किंग, पोस्ट ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, जानिए कितने लाख लोग कर चुके पसंद

Just had a look at the third Argentina goal, 3 subs were on the pitch before the ball crossed the line. Shouldn’t that be disallowed? pic.twitter.com/dJC33aDiRR

Some suggestion that Lionel Messi's second goal should have been disallowed because 2 Argentina subs stepped onto the pitch to celebrate just before the ball crossed the line.



To the letter of the law perhaps, but it is far too insignificant to be within the remit of the VAR. pic.twitter.com/ZyL5c2k9eJ