फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को एक बार फिर सस्पेंड कर दिया है. ये निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन आवश्यक संशोधनों को स्वीकार नहीं कर लेती.

फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ (PFF) को एक बार फिर से निलंबित कर दिया है. फीफा ने कहा कि निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन आवश्यक संशोधनों को स्वीकार नहीं कर लेती.

ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फीफा ने सस्पेंड किया है. साल 2021 में फीफा ने पीएफएफ को निलंबित कर दिया था. लेकिन साल 2022 में इसे हटा लिया था.

फीफा ने क्यों उठाया इतना बड़ा कदम

पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड करने के बाद जारी बयान में फीफा ने कहा कि ये निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू होगा. क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन (PFF) संविधान में संशोधन को अपनाने में विफल रहा है. ये निलंबन तब तक जारी रहेगा.

FIFA BANNED PAKISTAN FOOTBALL! 🥲



PFF failed to adopt a revision of the Constitution to ensure fair and democratic elections, fulfilling its obligations as mandated by FIFA as part of its ongoing normalisation process.#Football | #GreenTeam | #OurGameOurPassion | #KhelKaJunoon pic.twitter.com/397kKv2kVh

— Green Team (@GreenTeam1992) February 6, 2025

जब तक फीफा और एशियन फुटबॉल फेडरेशन द्वारा बनाए गए पीएफएफ संविधान के नए संशोधित नियमों को मान नही लेता. साल 2019 से पीएफएफ का संचालन फीफा द्वारा नियुक्त नॉर्मलाइजेशन कमेटी ही कर रही है.

