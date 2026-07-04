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FIFA Golden Boot Winner List: मेसी नहीं रोनाल्डो जीत चुके हैं गोल्डन बूट, जानें फीफा इतिहास में किन खिलाड़ियों ने जीता ये खिताब

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

FIFA Golden Boot Winner List: मेसी नहीं रोनाल्डो जीत चुके हैं गोल्डन बूट, जानें फीफा इतिहास में किन खिलाड़ियों ने जीता ये खिताब

FIFA Golden Boot Winner List: फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत साल 1930 में हुई थी और अब इसका 23वां संस्करण खेला जा रहा है. इस दौरान अब तक किन खिलाड़ियों ने गोल्डन बूट अपने नाम किया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 04, 2026, 11:50 PM IST

FIFA Golden Boot Winner List: मेसी नहीं रोनाल्डो जीत चुके हैं गोल्डन बूट, जानें फीफा इतिहास में किन खिलाड़ियों ने जीता ये खिताब

FIFA Golden Boot Winner List (Photo AI)

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फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत साल 1930 में हुई थी और अब इसका 23वां संस्करण खेला जा रहा है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन बूट की रेस में लियोनस मेसी और किलियन एम्बाप्पे एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. लेकिन मेसी लिस्ट में 7 गोल के साथ टॉप पर बने हुए हैं, जबकि एम्बाप्पे 6 गोल के साथ दूसरे स्थान पर हैं. हालांकि, पिछले वर्ल्ड कप 2022 में एम्बाप्पे ने गोल्डन बूट अपने नाम किया था. लेकिन इस बार उनके सामने मेसी जैसे दिग्गज की चुनौती है, जो बिल्कुल भी आसान नहीं है. आइए जानते हैं कि फीफा के इतिहास में अब तक किन खिलाड़ियों ने गोल्डन बूट अपने नाम किया है. 

फीफा 2026 में कौन जीत सकता है गोल्डन बूट?

खबर लिखने तक फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन बूट रेस में लियोनल मेसी का नाम टॉप पर है. लेकिन उनका नाम कितनी देर टॉप पर रहेगा, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है. क्योंकि मेसी के बाद फ्रांस के कप्तान एम्बाप्पे 6 गोल के साथ दूसरे स्थान पर हैं. हालांकि, इसके अलावा हैरी केन और एर्लिंग हालैंड के नाम 5-5 गोल हैं. हालांकि, गोल्डन बूट की लिस्ट पूरी तरह बदल भी सकती है. क्योंकि सभी खिलाड़ी दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं और खिलाड़ी एक दूसरे को लगातार पीछे छोड़ रहे हैं. 

किसने जीता था फीफा में पहला गोल्डन बूट?

फीफा वर्ल्ड कप का पहला सीजन साल 1930 में खेला गया था. ये वर्ल्ड कप उरुग्वे में खेला गया था. अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर गुइलेर्मो स्टेबिले ने 4 मैचों में 8 गोल किए थे और गोल्डन बूट अपने नाम किया था. उसके बाद साल 1934 में चेक रिपब्लिक के दिग्गज ओल्डरिच नेजेडली ने 4 मैचों में 5 गोल किए थे और गोल्डन बूट जीत लिया था. इसके अलावा 1938 में ब्राजील के लिओनिडास, 1950 में ब्राजील के अदेमिर और हंगरी के सैंडर कोक्सिस ने गोल्डन बूट जीता था. 

FIFA 2026

फीफा वर्ल्ड कप गोल्डन बूट विनर्स लिस्ट

  • गुइलेर्मो स्टेबिले (अर्जेंटीना)- 1930 
  • ओल्डरिच नेजेडली (चेक रेपब्लिक)- 1934 
  • लिओनिडास (ब्राजील)-1938 
  • अदेमिर (ब्राजील)- 1950 
  • सैंडर कोक्सिस (हंगरी)- 1954 
  • जस्ट फोंटेन (फ्रांस)- 1958 
  • यूसेबियो (पुर्तगाल)- 1966
  • गर्ड मुलर (जर्मनी)- 1970
  • ग्रेज़गोर्ज़ लाटो (पोलैंड)- 1974
  • मारियो केम्पस (अर्जेंटीना)- 1978
  • पाओलो रॉसी (इटली)- 1982
  • गैरी लिनेकर (इंग्लैंड)- 1986
  • साल्वाटोर शिलाची (इटली)- 1990
  • डावोर सुकर (क्रोएशिया)- 1998
  • रोनाल्डो (ब्राज़ील)- 2002
  • मिरोस्लाव क्लोज़ (जर्मनी)- 2006
  • थॉमस मुलर (जर्मनी)- 2010
  • जेम्स रोड्रिगेज़ (कोलंबिया)- 2014
  • हैरी केन (इंग्लैंड)- 2018
  • किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस)- 2022

1962 में 6 खिलाड़ियों ने जीता था गोल्डन बूट, जानें क्या है नियम

आपको बता दें कि साल 1962 में कुल 6 खिलाड़ियों ने गोल्डन बूट जीता था, जिसमें फ्लोरियन अल्बर्ट (हंगरी), वैलेन्टिन इवानोव (सोवियत संघ), गैरिंचा (ब्राजील), वावा (ब्राजील), ड्रेज़न जेरकोविक (यूगोस्लाविया) और लियोनेल सांचेज़ (चिली) शामिल हैं. इसके अलावा  साल 1994 में दो खिलाड़ियों ने ये कारनामा किया था, जिसमें ओलेग सालेंको (रूस) और हिस्टो स्टोइकोव (बुल्गारिया) का नाम है. हालांकि, उस समय टूर्नामेंट में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को शीर्ष स्कोरर माना जाता था और गोल की संख्या बराबर होने के कारण सभी खिलाड़ियों को विजेता घोषित कर दिया गया था. क्योंकि उस समय असिस्ट या कम मिनट खेलने जैसे नियम फीफा में नहीं थे और इसी वजह से गोल बराबर होने के कारण सभी को गोल्डन बूट विनर बनाया जाता था. 

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