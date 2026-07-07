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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

FIFA 2026 Golden Boot Race: गोल्डन बूट की रेस में एम्बाप्पे ने मेसी को छोड़ा पीछे, इन 4 खिलाड़ियों में भी कांटे की टक्कर

FIFA 2026 Golden Boot Race: गोल्डन बूट की रेस के पहले पायदान एम्बाप्पे का नाम है, जबकि मेसी दूसरे स्थान पर हैं. इन दोनों के अलावा 4 खिलाड़ियों के बीच भी काटे की टक्कर चल रही है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 07, 2026, 09:37 PM IST

FIFA 2026 Golden Boot Race: गोल्डन बूट की रेस में एम्बाप्पे ने मेसी को छोड़ा पीछे, इन 4 खिलाड़ियों में भी कांटे की टक्कर

FIFA 2026 Golden Boot Race (PHOTO AI)

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  • फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन बूट रेस में फ्रांस के किलियम एम्बाप्पे पहले स्थान पर हैं. 
  • अर्जेंटीना के लियोनल मेसी एक स्थान खिसक गए हैं और दूसरे स्थान पर आ गए हैं. 
  • एम्बाप्पे और मेसी के बाद इन 4 खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर है. 

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 के मुकाबलों तक कई महारिकॉर्ड बने हैं और कई टूटे हैं. इस वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट रेस भी काफी चर्चा में है. क्योंकि गोल्डन बूट की लिस्ट हर मुकाबले के बाद बदल रही है. इस बार कई खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया है और अपनी टीमों के अकेले दमपर मैच जिताए हैं. इसमें फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे और अर्जेंटीना के लियोनल मेसी का नाम शामिल हैं. दोनों ही टीमों क्वार्टर फाइनल तक पहुंच चुकी हैं. गोल्डन बूट की रेस के पहले पायदान एम्बाप्पे का नाम है, जबकि मेसी दूसरे स्थान पर हैं. इन दोनों के अलावा 4 खिलाड़ियों के बीच भी कांटे की टक्कर चल रही है. 

एम्बाप्पे ने मेसी को पछाड़ा

फीफ वर्ल्ड कप 2026 की गोल्डन बूट रेस में फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे ने अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को पछाड़ दिया है. एम्बाप्पे ने अब तक 7 गोल दागे हैं और वो पहले स्थान पर हैं. जबकि मेसी ने भी 7 गोल दागे हैं, लेकिन वो दूसरे स्थान पर हैं. दरअसल, एम्बाप्पे ने दो असिस्ट भी किए हैं. असिस्ट मतलब होता है कि एम्बाप्पे ने दूसरे खिलाड़ी को आखिरी पास दिया हो और फिर उस खिलाड़ी ने गोल दाग दिया हो. ऐसे में मेसी ये कारनामा एक बार भी नहीं कर सके हैं, जिसकी वजह से 7-7 गोल होने के बाद भी मेसी दूसरे स्थान पर हैं. 

FIFA 2026

इन 4 खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर

एम्बाप्पे और मेसी के बाद नॉर्वे के स्टार खिलाड़ी एर्लिंग हालैंड तीसरे स्थान पर है. हालैंड ने भी 7 गोल दागे हैं. उन्होंने भी कोई भी असिस्ट नहीं किया है. वहीं, इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने 6 गोल दागे हैं और वो चौथे स्थान पर हैं, जबकि फ्रांस के ओउसमाने डेम्बेले 4 गोल और 2 असिस्ट के साथ पांचवें स्थान पर हैं. 

गोल्डन बूट की टॉप-5 लिस्ट

  • किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस)- 7 गोल- 2 असिस्ट
  • लियोनल मेसी (अर्जेंटीना)- 7 गोल
  • एर्लिंग हालैंड (नॉर्वे)- 7 गोल
  • हैरी केन (इंग्लैंड)- 6 गोल
  • ओउसमाने डेम्बेले (फ्रांस)- 4 गोल-2 असिस्ट

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