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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

वो महान फुटबॉलर हैं... फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड तोड़ने पर पूर्व दिग्गज ने की मेसी की तारीफ

Miroslav Klose on Lionel Messi: डलास में खेले गए मुकाबले में मेसी ने एक गोल दागते ही जर्मनी के पूर्व खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोज का सबसे ज्यादा गोल दागने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसके बाद क्लोज ने खुद उन्हें बधाई दी है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 23, 2026, 03:44 PM IST

वो महान फुटबॉलर हैं... फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड तोड़ने पर पूर्व दिग्गज ने की मेसी की तारीफ

Lionel Messi (Photo IANS)

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसे लियोनल मेसी की टीम ने 2-0 से जीत लिया है. डलास में खेले गए मुकाबले में मेसी ने एक गोल दागते ही जर्मनी के पूर्व खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोज का सबसे ज्यादा गोल दागने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसके बाद क्लोज ने खुद उन्हें बधाई दी है. आइए जानते हैं कि जर्मनी के इस पूर्व दिग्गज ने मेसी को लेकर क्या कहा है. 

मेसी ने तोड़ा क्लोज का रिकॉर्ड

ऑस्ट्रिया के खिलाफ लियोनल मेसी ने दो गोल दागे, जिसके बाद फीफा वर्ल्ड कप में उनके 18 गोल हो गए हैं. इससे पहले ये कारनामा मिरोस्लाव क्लोज ने 16 गोल दाग कर दिया था. लेकिन अब उनका रिकॉर्ड टूट गया है और मेसी नंबर-1 खिलाड़ी बन गए हैं. इसके साथ ही वो विश्व कप के छह संस्करणों (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और 2026) में खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए.

क्लोज ने की मेसी की तारीफ

पूर्व खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोज ने जर्मन अखबार 'सुडड्यूशे साइटुंग' से कहा, "मैंने हमेशा कहा है कि मेसी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं हैं. मेरे लिए लियोनेल मेसी अब तक के सबसे महान फुटबॉलर हैं. बधाई हो, चैंपियन!" बता दें कि क्लोज 12 सालों तक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे. उन्होंने 2002 से 2014 के बीच खेले गए हर वर्ल्ड कप में गोल किए हैं. क्लोज ने 2002 और 2006 वर्ल्ड कप में 5-5, 2010 में 4 और 2014 में 2 गोल किए थे.

टूर्नामेंट से पहले जब मेसी के उनके रिकॉर्ड को तोड़ने की संभावना जताई जा रही थी, तब क्लोज ने फीफा से कहा था, "मेसी बस मेसी हैं. मैंने हमेशा मैदान पर और मैदान के बाहर उनकी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता और उनके व्यवहार की सराहना की है."

मेसी ने कब किए कितनी गोल?

फीफा वर्ल्ड कप में मेसी ने 2006 में 1, 2014 में 4, 2018 में 1, 2022 में 7 और मौजूदा टूर्नामेंट में अब तक 5 गोल किए हैं. उन्होंने वर्ल्ड कप के छह संस्करणों में खेलने के रिकॉर्ड की बराबरी की है और इनमें से पांच संस्करणों में गोल भी किए हैं. विश्व कप में उनका पहला गोल 2006 में सर्बिया और मोंटेनेग्रो के खिलाफ आया था.

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