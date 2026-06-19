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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

'पुर्तगाल फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीतेगा...' पूर्व दिग्गज फुटबॉलर ने रोनाल्डो की टीम को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी

Paul Masefield on Cristiano Ronaldo Team: पॉल मेसफील्ड ने अपनी टीम इंग्लैंड के बजाय पुर्तगाल के चैंपियन बनने की भविष्यवाणी की है. उनका मानना है कि इस बार वर्ल्ड कप जीतने की प्रबल दावेदार टीम पुर्तगाल ही है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 19, 2026, 10:26 PM IST

'पुर्तगाल फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीतेगा...' पूर्व दिग्गज फुटबॉलर ने रोनाल्डो की टीम को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी

Cristiano Ronaldo (Photo IANS)

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर और कमेंटेटर पॉल मेसफील्ड ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है, जिसके बाद वो चर्चा में आ गए हैं. दरअसल, उन्होंने अपनी टीम इंग्लैंड के बजाय पुर्तगाल के चैंपियन बनने की भविष्यवाणी की है. उनका मानना है कि इस बार वर्ल्ड कप जीतने की प्रबल दावेदार टीम पुर्तगाल ही है. इतना ही नहीं मेसफील्ड ने वीडियो असिस्टेंट रेफरी (VAR) नियम को लेकर भी बातचीत की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

पूर्व दिग्गज ने की बड़ी भविष्यवाणी

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मीडिया पैनल के एक्सपर्ट पॉल मेसफील्ड ने IANS से बातचीत करते हुए कहा, "मैं हर खिलाड़ी और हर टीम को देखता हूं. मैं ग्रुप्स को भी देखता हूं. मैं सब कुछ देखता हूं और हो सकता है कि कुछ लोगों को हैरानी हो, लेकिन मुझे लगता है कि पुर्तगाल जीतेगा. मैं आपको अभी बता रहा हूं, खिलाड़ी वही करेंगे जो अर्जेंटीना की टीम ने पिछले टूर्नामेंट में मेसी के लिए किया था, क्योंकि मेसी ने कभी कप नहीं जीता था और टीम उनके साथ एकजुट हो गई थी. फाइनल में उनका प्रदर्शन शानदार रहा था. उन्होंने मेसी को वर्ल्ड कप दिया, जो उनके लिए एक विदाई का तोहफा माना जा रहा था. मेसी अभी भी एक और कप के लिए यहां हैं. ये निश्चित रूप से उनके लिए आखिरी मौका है. ये निश्चित रूप से रोनाल्डो के लिए भी आखिरी मौका है. मुझे लगता है कि उनके पास जो टीम है, वो रोनाल्डो के साथ एकजुट हो सकते हैं और टूर्नामेंट में बहुत आगे तक जा सकते हैं."

अपनी टीम को लेकर क्या बोले मेसफील्ड?

इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर इस साल अपने देश को खिताब का प्रबल दावेदार नहीं मानते। इस टीम के लिए पॉल मेसफील्ड ने कहा, "मैं चाहूंगा कि देश ऐसा करे. मुझे लगता है कि थॉमस ट्यूशेल ने हालात बदल दिए हैं, उन्होंने कुछ खास हुनर ​​वाले खिलाड़ियों के बजाय एक पूरी टीम तैयार की है. इससे मदद मिल सकती है. क्या वो वर्ल्ड कप जीतेंगे? मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि ये इंग्लैंड का समय है. मुझे नहीं लगता कि वो इस साल ऐसा कर पाएंगे. जाहिर है कि मैं चाहूंगा कि वो टूर्नामेंट के आखिरी चरणों तक पहुंचें, लेकिन मेरे हिसाब से पुर्तगाल और फ्रांस जैसी टीमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता."

BRA vs HAI

VAR नियम पर भी मेसफील्ड ने की टिप्पणी

पॉल मेसफील्ड ने VAR नियम को लेकर कहा, "मुझे नहीं लगता कि वीडियो असिस्टेंट रेफरी (VAR) का इस्तेमाल उतनी बार किया गया है, जितना हमने दुनिया भर की दूसरी लीग में देखा है. मुझे लगता है कि वहां वीएआर लोगों के लिए एक तरह से रोक लगाने वाली चीज ज्यादा है. मुझे लगता है कि हम खिलाड़ियों का ऐसा व्यवहार देख रहे हैं, जिससे वो वीएआर के दखल से बचना चाहते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "अगर बड़े फैसलों की बात करें तो, मुझे नहीं लगता कि इस वर्ल्ड कप में अब तक कोई बहुत बड़ा वीएआर फैसला लिया गया है. छोटे-मोटे फैसले तो हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं आया, जिसमें दो-तीन मिनट तक खेल रुका हो, जैसा कि हम प्रीमियर लीग में हर हफ्ते देखते हैं, जब फैसलों पर चर्चा होती है. मुझे लगता है कि तकनीक कुछ हद तक मदद कर रही है, लेकिन रेफरी का अपना फैसला भी अहम होना चाहिए. आखिरकार उन्हें ही ये तय करना होता है कि वो अपना फैसला बदलें या उस पर कायम रहें. मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि रेफरी खुद थोड़े और मजबूत बनें और अपने फैसलों पर अडिग रहें."

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