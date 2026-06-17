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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

England vs Croatia Live Streaming: भारत में कब, कहां और कैसे देखें इंग्लैंड-क्रोएशिया का मैच? जानें पूरी डिटेल्स

England vs Croatia Live Streaming: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच गुरुवार को मुकाबला खेला जाना है. दोनों ही टीमें टूर्नामेंट का अपना पहला मैच खेलेंगी.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 17, 2026, 07:02 PM IST

England vs Croatia Live Streaming: भारत में कब, कहां और कैसे देखें इंग्लैंड-क्रोएशिया का मैच? जानें पूरी डिटेल्स

england vs croatia live streaming

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच गुरुवार को मुकाबला खेला जाना है. दोनों ही टीमें टूर्नामेंट का अपना पहला मैच खेलेंगी और ऐसे में दोनों ही टीमें जीत के साथ आगाज करना चाहेंगी. इसी वजह से ये एक रोमांचक मुकाबला हो सकता है. आइए जानते हैं कि भारत में कब, कहां और कैसे इस मैच को देख सकते हैं. 

कब खेला जाएगा इंग्लैंड और क्रोएशिया मैच?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच ग्रुप स्टेज मुकाबला गुरुवार 18 जून 2026 को खेला जाएगा. 

कितने बजे खेला जाएगा इंग्लैंड और क्रोएशिया मैच? 

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच ग्रुप स्टेज मुकाबला सुबह 1.30 बजे से खेला जाएगा.

कहां खेला जाएगा इंग्लैंड और क्रोएशिया मैच? 

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच मुकाबला आलर्टिंग्टन के डैलस स्टेडियम में खेला जाएगा. 

भारत में टीवी पर कहां देख सकते हैं इंग्लैंड और क्रोएशिया मैच? 

फीफा वर्ल्ड कप 2026 टेलीविजन पर हाल ही में लॉन्च हुए यूनाईट8 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाया जाएगा. भारत में मैच चार चैनलों पर दिखाए जाएंगे, जिसमें यूनाईट8 स्पोर्ट्स 1 (हिंदी), यूनाईट8 स्पोर्ट्स 1 एचडी (हिंदी), यूनाईट8 स्पोर्ट्स 2 (इंग्लिश) और यूनाईट8 स्पोर्ट्स 2 एचडी (इंग्लिश).

भारत में कहां होगी इंग्लैंड और क्रोएशिया मैच की लाइव स्ट्रीमिंग? 

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच मुकाबले को फैंस भारत में 'जी5' ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

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