भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच 6 फरवरी को नागपुर में खेला जाएगा. टी20 सीरीज की तरह इंग्लैंड ने वनडे में भी मैच के 1 दिन पहले ही टीम के प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है.

जिसमें 15 महीने के बाद इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रुट की प्लेइंग इलेवन में वापसी हुई है. वो टी20 सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं थे. जिसमें इंग्लैंड को भारत के हाथों 4 - 1 हार का सामना करना पड़ा.

जो रुट की प्लेइंग इलेवन में हुई वापसी

इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रुट ने आखिरी वनडे मैच साल 2023 में खेला था. वो 11 नवंबर 2023 में भारतीय सरजमीं पर पाकिस्तान के खिलाफ खेला था.

For the first time since 2023... Joe Root is back in ODI colours 😍



Your England team to face India tomorrow 🔜 pic.twitter.com/M7AEPCPpxk