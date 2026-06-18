FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
कल का मौसम, 19 जून: दिल्ली-नोए़डा में कब तक रहेगा आंधी-बारिश का दौर? मौसम को लेकर जानिए IMD की अपडेट

कल का मौसम, 19 जून: दिल्ली-नोए़डा में कब तक रहेगा आंधी-बारिश का दौर? मौसम को लेकर जानिए IMD की अपडेट

50 साल की उम्र में छोड़ी बैंक की नौकरी, खड़ी कर दी 37000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी! जानिए कौन हैं फाल्गुनी नायर

50 साल की उम्र में छोड़ी बैंक की नौकरी, खड़ी कर दी 37000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी! जानिए कौन हैं फाल्गुनी नायर

Z5 बनाएगा भारतीय फुटबॉल को मजबूत, सब्सक्रिप्शन से मिलने वाली कमाई का 15% हिस्सा करेगा खर्च

Z5 बनाएगा भारतीय फुटबॉल को मजबूत, सब्सक्रिप्शन से मिलने वाली कमाई का 15% हिस्सा करेगा खर्च

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर

किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर

ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन

ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहैम ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने पहले खिलाड़ी

Jude Bellingham Records: इंग्लैंड के युवा मिडफील्डर जूड बेलिंगहैम इतिहास रच दिया है और एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. ऐसा करने वाले जूड दुनिया के पहले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 18, 2026, 06:11 PM IST

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहैम ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने पहले खिलाड़ी

Jude Bellingham (Photo IANS)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज यानी गुरुवार 18 जून को सुबह 1.30 बजे इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 से हराकर जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया है. इस मुकाबले में उतरते ही इंग्लैंड के  युवा मिडफील्डर जूड बेलिंगहैम इतिहास रच दिया है और एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. ऐसा करने वाले जूड दुनिया के पहले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने कौन सा रिकॉर्ड अपने नाम किया है.  

जूड ने फीफा वर्ल्ड कप में रचा इतिहास

क्रोएशिया के खिलाफ जूड बेलिंगहैम ने काफी शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने अपनी टीम की जीत में अहम भुमिका निभाई है और उन्होंने एक गोल भी दागा. इस खिलाड़ी ने सिर्फ 22 साल की उम्र में चार बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल लिए हैं, जिसमें दो वर्ल्ड कप और 2 यूरो कप शामिल हैं और वो सबसे कम उम्र में चार इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने वाले सबसे युवा यूरोपीय खिलाड़ी बन गए हैं. 

जूड बेलिंगहैम से पहले इस मामले में पहला नाम जर्मनी के जमाल मुसियाला का था, लेकिन अब जूड ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है. उन्होंने 2020 में यूरो कप, 2022 में वर्ल्ड कप, 2024 में यूरो कप और 2026 में वर्ल्ड कप खेला था. हालांकि, इस लिस्ट में इंग्लवैंड के माइकल ओवेन का नाम भी शामिल हैं.

SUI vs BIH

चार बड़े टूर्नामेंट में खेलने वाले सबसे कम युवा यूरोपियन खिलाड़ी

  • जूड बेलिंगहैम (इंग्लैंड)- 22 साल 353 दिन
  • जमाल मुसियाला (जर्मनी)- 23 साल 108 दिन
  • पेड्री (स्पेन)- 23 साल 202 दिन
  • जेरेमी डोकू (बेल्जियम)- 24 साल 19 दिन
  • माइकल ओवेन (इंग्लैंड)- 24 साल 182 दिन
  • लुकास पोडोल्स्की (जर्मनी)- 25 साल 9 दिन

क्या बोले जूड बेलिंगहैम?

जूड बेलिंगहैम ने इंग्लैंड के लिए खेलने को लेकर कहा, "मेरी टीम और मेरे देश के लिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब मैं लाइन पार करूं, तो मैं अपना सब कुछ दूं और जब मैं सामने वो बैज पहनूं, पीछे वो नंबर 10 हो, तो मैं अपना सब कुछ टीम को देना चाहता हूं.  ये मेरे लिए बहुत लंबा और थकाने वाला सीजन रहा है. इस दौरान कई बार टीम के कैंप और ट्रेनिंग मिस किया, जितना वो नहीं चाहते थे. हालांकि मुझे खुद पर भरोसा था कि जब भी बड़ा मौका आएगा, तो मैं अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करूंगा और आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाऊंगा."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन
ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन
भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार
भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें 
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement