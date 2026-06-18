फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहैम ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने पहले खिलाड़ी

Jude Bellingham Records: इंग्लैंड के युवा मिडफील्डर जूड बेलिंगहैम इतिहास रच दिया है और एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. ऐसा करने वाले जूड दुनिया के पहले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज यानी गुरुवार 18 जून को सुबह 1.30 बजे इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 से हराकर जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया है. इस मुकाबले में उतरते ही इंग्लैंड के युवा मिडफील्डर जूड बेलिंगहैम इतिहास रच दिया है और एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. ऐसा करने वाले जूड दुनिया के पहले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने कौन सा रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

जूड ने फीफा वर्ल्ड कप में रचा इतिहास

क्रोएशिया के खिलाफ जूड बेलिंगहैम ने काफी शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने अपनी टीम की जीत में अहम भुमिका निभाई है और उन्होंने एक गोल भी दागा. इस खिलाड़ी ने सिर्फ 22 साल की उम्र में चार बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल लिए हैं, जिसमें दो वर्ल्ड कप और 2 यूरो कप शामिल हैं और वो सबसे कम उम्र में चार इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने वाले सबसे युवा यूरोपीय खिलाड़ी बन गए हैं.

जूड बेलिंगहैम से पहले इस मामले में पहला नाम जर्मनी के जमाल मुसियाला का था, लेकिन अब जूड ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है. उन्होंने 2020 में यूरो कप, 2022 में वर्ल्ड कप, 2024 में यूरो कप और 2026 में वर्ल्ड कप खेला था. हालांकि, इस लिस्ट में इंग्लवैंड के माइकल ओवेन का नाम भी शामिल हैं.

चार बड़े टूर्नामेंट में खेलने वाले सबसे कम युवा यूरोपियन खिलाड़ी

जूड बेलिंगहैम (इंग्लैंड)- 22 साल 353 दिन

जमाल मुसियाला (जर्मनी)- 23 साल 108 दिन

पेड्री (स्पेन)- 23 साल 202 दिन

जेरेमी डोकू (बेल्जियम)- 24 साल 19 दिन

माइकल ओवेन (इंग्लैंड)- 24 साल 182 दिन

लुकास पोडोल्स्की (जर्मनी)- 25 साल 9 दिन

क्या बोले जूड बेलिंगहैम?

जूड बेलिंगहैम ने इंग्लैंड के लिए खेलने को लेकर कहा, "मेरी टीम और मेरे देश के लिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब मैं लाइन पार करूं, तो मैं अपना सब कुछ दूं और जब मैं सामने वो बैज पहनूं, पीछे वो नंबर 10 हो, तो मैं अपना सब कुछ टीम को देना चाहता हूं. ये मेरे लिए बहुत लंबा और थकाने वाला सीजन रहा है. इस दौरान कई बार टीम के कैंप और ट्रेनिंग मिस किया, जितना वो नहीं चाहते थे. हालांकि मुझे खुद पर भरोसा था कि जब भी बड़ा मौका आएगा, तो मैं अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करूंगा और आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाऊंगा."

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