'मैं हमारे प्रदर्शन से बिल्कुल खुश नहीं हूं...' फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद भी निराश हैं इंग्लैंड के कोच

Thomas Tuchel on Team Performance: वर्ल्ड कप इतिहास में चौथी बार इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंची है. लेकिन टीम के हेड कोच थॉमस ट्यूशेल अपनी टीम के प्रदर्शन से खुश नहीं है, जिसे लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का क्वार्टर-फाइनल मुकाबला इंग्लैंड और नॉर्वे के बीच खेला गया था, जिसे इंग्लैंड ने 2-1 से अपने नाम कर लिया है और साथ ही सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई कर लिया है. वर्ल्ड कप इतिहास में चौथी बार इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंची है. लेकिन टीम के हेड कोच थॉमस ट्यूशेल अपनी टीम के प्रदर्शन से खुश नहीं है, जिसे लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

टीम के प्रदर्शन से नहीं खुश हैं ट्यूशेल

मैच के बाद इंग्लैंड के हेड कोच थॉमस ट्यूशेल ने कहा, "सेमीफाइनल में पहुंचना बड़ी उपलब्धि है और इसका जश्न मनाया जाना चाहिए, लेकिन मैं हमारे प्रदर्शन से बिल्कुल खुश नहीं हूं. खिलाड़ियों में मेहनत और जज्बे की कमी नहीं थी, लेकिन हमने कई तकनीकी गलतियां कीं. हमारा खेल काफी धीमा था और हम पूरे मैच में लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके."

उन्होंने आगे कहा, "हमने लापरवाही दिखाई और कई बार ऐसा लगा कि हम किस्मत के भरोसे खेल रहे हैं. इस बार हम जीत गए पर आगे ऐसा खेलकर जीतना आसान नहीं होगा. हमें हर विभाग में बेहतर प्रदर्शन करना होगा."

कोच ट्यूशेल की बात से सहमत नहीं दिखे बेलिंगहम

टीम के प्रदर्शन के बारे में ट्यूशेल की बातों से बेलिंगहम थोड़े नाराज दिखे. जब एक रिपोर्टर ने उनसे इस बारे में पूछा, तो उन्होंने इसे टालते हुए कहा, हां, ठीक है, जो भी हो. वहां खेलना मुश्किल होता है. ये एक कठिन चुनौती होती है. सभी खिलाड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं. इसी वजह से मेरी सोच और तारीफ उन खिलाड़ियों के लिए है, जिन्होंने वहां अच्छा खेल दिखाया."

कप्तान हैरी केन ने इसपर क्या कहा?

इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने कहा, "उन्होंने अभी चेंजिंग रूम में कहा कि बहुत-बहुत बधाई, हमें इसका मजा लेना चाहिए और जश्न मनाना चाहिए, लेकिन उन्हें पता है कि हम और बेहतर कर सकते हैं. एक तरह से ये अच्छी बात है. अगर हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हैं और जानते हैं कि हम अभी भी बेहतर हो सकते हैं और खेल को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं, तो हमें इसे सकारात्मक रूप में लेना चाहिए. हम बॉल पजेशन के मामले में और बेहतर हो सकते हैं. आगे कुछ बड़े मैच हैं."