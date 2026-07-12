FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
कल का मौसम, 13 जुलाई: बादलों से ढका रहेगा दिल्ली का आसमान, जानिए नोएडा-गुरुग्राम और अन्य शहरों का हाल

कल का मौसम, 13 जुलाई: बादलों से ढका रहेगा दिल्ली का आसमान, जानिए नोएडा-गुरुग्राम और अन्य शहरों का हाल

'मैं हमारे प्रदर्शन से बिल्कुल खुश नहीं हूं...' फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद भी निराश हैं इंग्लैंड के कोच

'मैं हमारे प्रदर्शन से बिल्कुल खुश नहीं हूं...' फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद भी निराश हैं इंग्लैंड के कोच

इस सहकारी बैंक चुनाव में BJP-शिवसेना महायुति का बड़ा दांव, आपकी जेब और खेती के लोन पर कैसे पड़ेगा इस सियासी खेल का सीधा असर?

इस सहकारी बैंक चुनाव में BJP-शिवसेना महायुति का बड़ा दांव, आपकी जेब और खेती के लोन पर कैसे पड़ेगा इस सियासी खेल का सीधा असर?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा

ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा

एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर

एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर

पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

'मैं हमारे प्रदर्शन से बिल्कुल खुश नहीं हूं...' फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद भी निराश हैं इंग्लैंड के कोच

Thomas Tuchel on Team Performance: वर्ल्ड कप इतिहास में चौथी बार इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंची है. लेकिन टीम के हेड कोच थॉमस ट्यूशेल अपनी टीम के प्रदर्शन से खुश नहीं है, जिसे लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 12, 2026, 04:52 PM IST

'मैं हमारे प्रदर्शन से बिल्कुल खुश नहीं हूं...' फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद भी निराश हैं इंग्लैंड के कोच

coach Thomas Tuchel (Photo ESPN)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का क्वार्टर-फाइनल मुकाबला इंग्लैंड और नॉर्वे के बीच खेला गया था, जिसे इंग्लैंड ने 2-1 से अपने नाम कर लिया है और साथ ही सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई कर लिया है. वर्ल्ड कप इतिहास में चौथी बार इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंची है. लेकिन टीम के हेड कोच थॉमस ट्यूशेल अपनी टीम के प्रदर्शन से खुश नहीं है, जिसे लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

टीम के प्रदर्शन से नहीं खुश हैं ट्यूशेल

मैच के बाद इंग्लैंड के हेड कोच थॉमस ट्यूशेल ने कहा, "सेमीफाइनल में पहुंचना बड़ी उपलब्धि है और इसका जश्न मनाया जाना चाहिए, लेकिन मैं हमारे प्रदर्शन से बिल्कुल खुश नहीं हूं. खिलाड़ियों में मेहनत और जज्बे की कमी नहीं थी, लेकिन हमने कई तकनीकी गलतियां कीं. हमारा खेल काफी धीमा था और हम पूरे मैच में लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके."

उन्होंने आगे कहा, "हमने लापरवाही दिखाई और कई बार ऐसा लगा कि हम किस्मत के भरोसे खेल रहे हैं. इस बार हम जीत गए पर आगे ऐसा खेलकर जीतना आसान नहीं होगा. हमें हर विभाग में बेहतर प्रदर्शन करना होगा." 

FIFA 2026

कोच ट्यूशेल की बात से सहमत नहीं दिखे बेलिंगहम

टीम के प्रदर्शन के बारे में ट्यूशेल की बातों से बेलिंगहम थोड़े नाराज दिखे. जब एक रिपोर्टर ने उनसे इस बारे में पूछा, तो उन्होंने इसे टालते हुए कहा, हां, ठीक है, जो भी हो. वहां खेलना मुश्किल होता है. ये एक कठिन चुनौती होती है. सभी खिलाड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं. इसी वजह से मेरी सोच और तारीफ उन खिलाड़ियों के लिए है, जिन्होंने वहां अच्छा खेल दिखाया."

कप्तान हैरी केन ने इसपर क्या कहा?

इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने कहा, "उन्होंने अभी चेंजिंग रूम में कहा कि बहुत-बहुत बधाई, हमें इसका मजा लेना चाहिए और जश्न मनाना चाहिए, लेकिन उन्हें पता है कि हम और बेहतर कर सकते हैं. एक तरह से ये अच्छी बात है. अगर हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हैं और जानते हैं कि हम अभी भी बेहतर हो सकते हैं और खेल को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं, तो हमें इसे सकारात्मक रूप में लेना चाहिए. हम बॉल पजेशन के मामले में और बेहतर हो सकते हैं. आगे कुछ बड़े मैच हैं."

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर
एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement