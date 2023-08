IND vs ENG: अंग्रेजों ने भारतीय गेंदबाजों को जमकर कूटा, 10 विकेट से रौंदकर इंग्लैंड ने फाइनल में बनाई जगह

डीएनए हिंदी: T20 World Cup 2022 के सेमीफाइनल में गुरुवार को इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है. अब 13 नवंबर को मेलबर्न में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान और इंग्लैंड की भिड़ंत होगी. वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते 20 ओवर में 168 रन बनाए. जवाब में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर और एलेक्स हेल्स ने धमाकेदार शुरुआत की और पूरे मैच में एक भी मौका भारतीय गेंदबाजों को नहीं दिया. इंग्लैंड ने 24 गेंद पहले 10 विकेट से मैच जीत लिया.

