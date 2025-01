भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. जिसके पहले 2 मैच में जीत दर्ज करके टीम इंडिया ने सीरीज में 2 - 0 की बढ़त बना ली है. वही सीरीज का तीसरा मुकाबला राजकोट में खेला जाएगा. इस मैच में अगर भारतीय टीम जीत जाती है.

तो सीरीज भी भारत के नाम हो जाएगी.

पहले दोनों मैच में ही इंग्लैंड की बल्लेबाजी सर्घंष करते हुए नजर आई है. इंग्लैंड की तरफ के केवल कप्तान जोस बटलर के बल्ले से ही रन देखने को मिले हैं. अब इंग्लिश टीम ने तीसरे टी20 के लिए प्लेइंग इलेवन का ऐलान मैच से एक दिन पहले ही कर दिया है.

किन खिलाड़ियों को प्लेइंग इलेवन में मिली जगह

राजकोट में खेले जाने वाले टी20 मैच में बेन डकेट और फिल सॉल्ट ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे. वही एक बार फिर कप्तान जोस बटलर 3 नंबर पर खेलेंगे. जबकि हैरी ब्रूक, लियम लिविंगस्टन और जेमी स्मिथ को मिडिल ऑर्डर में जगह मिली है.

We have named an unchanged team for our third T20I v India as we look to pull one back in the series 🙌



The game will get underway at 13:30 GMT (19:00 local) in Rajkot tomorrow ⏰ pic.twitter.com/5LQJPO3s5B